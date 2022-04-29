廣州機場1人染疫 1120航班突取消

據「白雲機場發布」公眾號消息，前晚白雲機場1名員工例行核酸檢測中發現有核酸檢測異常，機場採取措施作有效管控。因應防疫，機場調整部分國內航班飛行計劃，在昨中午12點前，據飛常準App實時數據顯示，1120架進出港航班取消，航班取消佔比九成以上。

增4陽性 3區做全民檢測

廣州市交通運輸局微信公號「廣州交通」昨亦發布消息稱，為配合白雲機場做好相關防控工作，從昨日起，廣州地鐵三號線機場南停止對外服務，機場北站B口封閉，車站其他出入口正常服務。此外，廣州當局昨決定對花都、越秀、白雲三區在全區範圍內開展全員核酸檢測。

「極目新聞」引述白雲區人和鎮政府工作人員稱，昨凌晨接到通知開展全員核酸檢測，臨近白雲機場的高增村、矮崗村和西成村三個村子全部封控管理，鎮裏其他區域同時被劃分為管控區，全鎮實施「只進不出」管控政策。

廣州市昨召開疫情防控新聞發布會，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌表示，截至昨中午12時，廣州新增4宗本土陽性感染者，其中確診病例3宗，無症狀1宗。此外，本次還有11宗初篩陽性，上述4宗感染者均在白雲機場例行檢查發現，其中3人為機場工作人員。

（新冠疫情）