網攻「健康寶」 京：源自境外

現兩群組 中小學提早放假

《新京報》報道，官方通報稱，兩個群組疫情規模較大，一是房山區竇店鎮瓦窯頭村太和褡褳火燒店相關疫情，因感染者到該店用餐，傳染同餐人員及店內工作人員，同餐人員進一步擴散至參與婚宴的人員，目前已累計發現超過50名感染者；二是朝陽區護國寺小吃（光明橋店）相關疫情，也是因感染者到該店用餐，引發同場人士及員工感染，其中一人是培訓機構教師，進而引發多名在校學生及家長感染。

針對學校爆疫，北京市委教育工委副書記李奕昨日宣布，全市中小學、幼稚園、中等職業學校的五一勞動節假期提前一天，亦即今起開始放假，假期結束後，再根據疫情定返校時間，屆時所有師生員工需持48小時內核酸陰性證明返校。李奕還稱，要求師生、家長非必要不出京，校外人員一律不准入校，同時強調小一入學、中高考等安排不受影響，不會改變。

另外，北京市委宣傳部對外新聞處副處長隗斌稱，北京「健康寶」昨在使用高峰期遭網絡攻擊，初步分析攻擊源頭來自境外。

（新冠疫情）