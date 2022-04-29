滬民敲鍋抗議 公安：境外勢力陰謀 有打工仔困公司一月 金融業促上海修改疫策

增萬陽性47死 滬：社會風險逐減

上海從上月28日起原定分為浦東、浦西先後封控4日全民檢測，但同月30日突然宣布採取「全域靜態管理」，實際上即是封城。上海市衛健委昨通報稱，前日新增1.06萬宗本土感染個案，但新增47宗死亡個案，這波疫情累計285人病亡。國家衛健委疾控局副局長吳良有昨在記者會表示，上海疫情整體呈現明顯下降趨勢，「社會面」風險正逐步降低，但防控形勢依然嚴峻，防反彈、防外溢任務十分艱巨。

網上號召 製文宣響應「音樂會」

不過，嚴厲的封控措施及物資短缺問題，惹起民怨沸騰。網上流傳的短片及照片顯示，昨晚上海部分住宅區居民響應網上號召，在家中敲鍋，要求獲派物資。網上有疑似行動海報形容不合作運動為「音樂會」，但有公安和當局社區工作人員稱，這是「境外勢力攛掇指使的陰謀」。

另據路透社報道，為了在封鎖期間保持中國金融中心的運轉，超過兩萬名銀行家、交易員和其他工作人員不得不在上海陸家嘴的辦公樓裏長住，他們獲派氣墊牀、枕頭和被褥，但只能依靠有限的設施。

報道引述ASIFMA信函表示：「目前，數百名來自金融服務公司的僱員已被困在辦公樓內數個星期，與家人分離……不知道這次疫情會持續多久，或者未來若再爆疫會否導致更多封控措施，我們尋求輪換支持的解決方案，以幫助建立一個可持續的模式並促進金融市場的穩定。」對此，ASIFMA拒絕評論，上海市政府未有回覆查詢。

ASIFMA下屬52家銀行和其他金融業成員中，多數都在上海的金融中心開展業務並擁有大量員工。ASIFMA指出，目前的法規要求上海的金融公司必須在辦公室保持一定數量的員工以維持交易業務，這就是金融業員工不得不長留辦公室的原因。ASIFMA還與歐盟商會等國際商業團體一起敦促中國修改防疫政策，並允許感染者居家隔離。

報道指出，由於嚴厲的封鎖已經損害商業前景及打亂日常生活，上海的金融專業人士正準備搬回香港和其他離岸中心。

ASIFMA去年10月曾去信財政司長陳茂波，稱香港「清零」抗疫政策及持續旅遊限制，令港國際金融中心地位、長遠經濟復蘇、作為首要營商地點的競爭力面臨上升風險，該會48%會員公司正打算撤出香港，要求港府放寬抗疫措施包括逐步取消返港21日檢疫措施，接受需與病毒共存。

（新冠疫情）

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