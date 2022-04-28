巴國人肉彈恐襲 華：幕後黑手必付代價 四川師範大學證孔子學院院長遇難

【明報專訊】巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院班車前天下午在校內遭遇自殺式恐怖襲擊，造成中方教師3死1傷，中國外交部昨表示，對這宗重大恐襲事件表示強烈譴責和極大憤慨，警告「中國人的血不能白流，此次事件的幕後黑手必將付出代價」。四川師範大學則公布遇難教師的身分，包括孔子學院院長黃桂平。
襲擊發生在卡拉奇大學校園內，鄰近孔子學院。事後中國駐當地大使館呼籲中國公民非必要不要外出。綜合新華社、上游新聞等內地媒體報道，外交部昨凌晨發布消息稱，部長助理吳江浩緊急致電巴駐華大使莫因‧哈克表達極嚴重關切，要求巴方立即徹查此事，緝拿兇手並依法予以嚴懲，同時全力保障在巴中國公民安全，絕不讓此類事件再次發生。中國駐巴使館、駐卡拉奇總領館正同巴方一道，全力做好善後處置工作。
巴國總理夏巴茲於前天晚間赴中國駐巴使館弔唁，表示將深入調查事件，對肇事者嚴懲不貸，全面加強在巴中國人員、項目和機構的安保工作，絕不允許任何勢力破壞巴中友誼。信德省和卡拉奇當地政府有關部門已全面展開調查與緝兇工作。
外交部：中國人的血不能白流
中國外交部稱，將繼續敦促巴方相關部門做好善後和受傷人員救治工作，堅決打擊涉案恐怖組織，警告「中國人的血不能白流，此次事件的幕後黑手必將付出代價」。外交部發言人汪文斌昨在記者會稱中巴將會密切合作，又表示中巴鐵桿友誼牢不可破，「任何破壞雙方友誼的企圖都將以失敗而告終」。
公開資料顯示，卡拉奇大學在2013年與四川師範大學合作共建孔子學院，旨在為巴培養優秀本土漢語教師，助力中巴經濟走廊建設及一帶一路中巴人文交流。四川師範大學昨披露，3名遇難中方人員包括該校派駐卡拉奇大學孔子學院中方院長黃桂平、公派教師丁沐舫、志願者陳賽，傷者則為公派教師王鈺清。四川師大陳女士表示，黃桂平是重慶墊江人，今年58歲，曾擔任四川師大外國語學院副院長，今年是第二次前往巴基斯坦工作。
目前，四川師大已成立工作專班啓動相關善後工作，將全力配合外事部門做好事件後續處置和人員撫恤等工作。該校在聲明中稱，「我們強烈要求巴方立即徹查此事，嚴懲兇手」。
「俾路支解放軍」認責
另據法新社報道，巴國恐怖組織「俾路支解放軍」（BLA）宣稱對本次襲擊負責。該組織稱，下屬「馬吉德旅」的一名女性發動了自殺式襲擊。去年7月，巴基斯坦西北部發生巴士爆炸事件，造成13人死亡，包括9名中國公民，另有28名中國公民受傷。巴國塔利班組織宣稱對此次事件負責。