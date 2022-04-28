巴國人肉彈恐襲 華：幕後黑手必付代價 四川師範大學證孔子學院院長遇難

襲擊發生在卡拉奇大學校園內，鄰近孔子學院。事後中國駐當地大使館呼籲中國公民非必要不要外出。綜合新華社、上游新聞等內地媒體報道，外交部昨凌晨發布消息稱，部長助理吳江浩緊急致電巴駐華大使莫因‧哈克表達極嚴重關切，要求巴方立即徹查此事，緝拿兇手並依法予以嚴懲，同時全力保障在巴中國公民安全，絕不讓此類事件再次發生。中國駐巴使館、駐卡拉奇總領館正同巴方一道，全力做好善後處置工作。

巴國總理夏巴茲於前天晚間赴中國駐巴使館弔唁，表示將深入調查事件，對肇事者嚴懲不貸，全面加強在巴中國人員、項目和機構的安保工作，絕不允許任何勢力破壞巴中友誼。信德省和卡拉奇當地政府有關部門已全面展開調查與緝兇工作。

外交部：中國人的血不能白流

中國外交部稱，將繼續敦促巴方相關部門做好善後和受傷人員救治工作，堅決打擊涉案恐怖組織，警告「中國人的血不能白流，此次事件的幕後黑手必將付出代價」。外交部發言人汪文斌昨在記者會稱中巴將會密切合作，又表示中巴鐵桿友誼牢不可破，「任何破壞雙方友誼的企圖都將以失敗而告終」。

公開資料顯示，卡拉奇大學在2013年與四川師範大學合作共建孔子學院，旨在為巴培養優秀本土漢語教師，助力中巴經濟走廊建設及一帶一路中巴人文交流。四川師範大學昨披露，3名遇難中方人員包括該校派駐卡拉奇大學孔子學院中方院長黃桂平、公派教師丁沐舫、志願者陳賽，傷者則為公派教師王鈺清。四川師大陳女士表示，黃桂平是重慶墊江人，今年58歲，曾擔任四川師大外國語學院副院長，今年是第二次前往巴基斯坦工作。

目前，四川師大已成立工作專班啓動相關善後工作，將全力配合外事部門做好事件後續處置和人員撫恤等工作。該校在聲明中稱，「我們強烈要求巴方立即徹查此事，嚴懲兇手」。

「俾路支解放軍」認責

另據法新社報道，巴國恐怖組織「俾路支解放軍」（BLA）宣稱對本次襲擊負責。該組織稱，下屬「馬吉德旅」的一名女性發動了自殺式襲擊。去年7月，巴基斯坦西北部發生巴士爆炸事件，造成13人死亡，包括9名中國公民，另有28名中國公民受傷。巴國塔利班組織宣稱對此次事件負責。