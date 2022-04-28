京增46本地個案 本輪疫情累計破百

北京首輪區域核酸篩查已經完成。第一輪累計採樣1981萬人次，初篩12個樣本呈陽性。其中朝陽區有3個樣本呈陽性，其他區有9個。

京男車上自行隔離 被封中國好鄰居

疫情引起民眾囤貨潮，除了搶購柴米油鹽，雪櫃也成為熱銷產品，甚至有平台一天賣出一個月的銷量。中新經緯報道，在大中電器朝陽區門市的員工表示，周一有很多顧客來買，一天賣出10、20台，店裏已經沒貨。北京蘇寧易購線上的雪櫃銷量，僅在周日（24日）單天就超過300部，等同平時一個月的銷量。

昌平區冠華苑居民張先生得知自己是密接者後，沒回小區，而在車上自我隔離10多個小時，並迅速向相關部門報備。《環球時報》報道指，因張先生「及時果斷地阻斷了病毒傳播」，他住的社區僅用14個小時就解封，居民生活快速恢復正常。張先生也被網民稱為「中國好鄰居」，冠華苑社區將準備做一些橫幅、製作影片「給他鼓勁」。

（新冠疫情）