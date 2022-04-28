滬社會面清零行政區准「有限活動」

浙江義烏封管 外媒：打擊供應鏈

根據中新網，義烏市前日（26日）發現3宗陽性個案。當地要求廣大市民非必要不出村，全市初中、小學、幼稚園暫時停課，高中學校實行封閉式管理，途徑封控區、管控區、防範區等的巴士線路「不停車過站」。

義烏自年初以來發現6宗確診，目前有8名無症狀感染者正在隔離。彭博指，義烏對中國經濟的重要性雖然比不上北京、上海，但當地是全球最大的小商品集散中心，出口的商品廣泛，由聖誕飾品至美國總統的競選用品等。當地封閉管理可能給已在應對港口擁堵、俄羅斯戰爭的供應鏈帶來更大壓力。

在上海，當地感染數字連續4日下降，周二（26日）新增13,562宗病例，較前一日減少逾3,000宗；另再多48人死亡。上海市衛健委表示，近日陽性檢出率逐步下降，對達到社會面基本清零的區，實施「有限人員、有限區域、有限活動」。而未能達到社會面清零的區，繼續採取「全域靜態管理」以及核酸篩查等措施。目前，黃浦、楊浦、嘉定、青浦、奉賢以及崇明，一共六區已達到社會面清零。

在上海之前全面封控的吉林省逐漸解封。其中吉林市及長春市都宣布，今起「有序恢復」生產生活秩序，逐步解除社會面管控。全省開放復工，但維持非必要不出城。

（綜合報道）

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