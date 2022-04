台報告認解放軍海陸空俱勝台軍 美卿：確保抵禦侵台 北京：強烈不滿

台國防部在報告中就8個項目作出比較分析,包括解放軍地面部隊具裝備丶武器自主優勢,打擊火力較佳;大陸具較佳的造艦戰力,不僅水面艦制海戰力超越台軍,潛艇戰力更大幅超越;另大陸具較佳的戰機製造能力,解放軍戰機制空作戰稍佔優勢;大陸空中制電磁能力亦較優。《自由時報》報道,報告提到,解放軍殲-20戰機已配賦相位陣列雷達,且導彈射程(最遠120公里)優於台戰機(最遠112公里),具制空及數量優勢;解放軍除提升艦載攻船導彈射程至250公里(原為130公里)外,並引進偵距範圍可達180公里的俄製艦載超視距平面雷達,大幅提升制海打擊能力,但認為台軍可以量產各型導彈建立立即戰力反制。

美智庫:解放軍加強研備城市戰

此前美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)4月22日也發表題為《中國人民解放軍對城市戰的演化展望:學習、訓練和對台灣影響》的研究報告,指解放軍過去10年一直在加強城市戰的研究、訓練和準備,武統是其中一個考慮。美國之音引述報告稱,台90%以上的人口住在城市,城市戰可能會帶來特別嚴峻的挑戰。報告稱,台灣和盟友對城市戰都不夠重視,美國亟需通過交流培訓和軍售加強台灣防御能力。

台漢光演習 先參酌俄烏兵棋推演

26日,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在國會聽證會上表示,美國政府會全力確保台灣擁有一切必要手段,抵禦中國大陸任何潛在的侵略行為,重點支持台加強「不對稱威懾能力」,並明確提到加強對台軍售。北京外交部發言人汪文斌昨表示,中方對此「強烈不滿和堅決反對」,又稱歷屆美國政府都明確表示奉行一個中國政策,並認識到在台海兩邊的所有中國人都認為只有一個中國,台灣是中國一部分,「既然台灣是中國的一部分,又何來大陸『侵略』台灣一說?」

另外,《聯合報》報道,台軍方昨表示,今年「漢光38號」演習,分5月16至20日實施「全民防衛作戰圖上兵棋推演」及7月25日至29日實施「實兵演習」兩個階段。其中兵棋推演將想定發展以近年來解放軍「侵擾」模式及遠海長訓等各種可能「犯台」行動為基礎,並參酌俄烏戰爭啟示。實兵部分,則會延續兵推成果,重點分別為「精進戰力保存,發揮作戰能力」、「強化聯合制海作戰,擊敵於海上」、「提升國土防衛戰力,毁敵於水際灘頭、殲敵於陣地內」、「整合全民總力支援軍事作戰」。

大陸國台辦發言人馬曉光回應稱,「就台灣那點武器裝備,還有台軍演習的那個水準,連我這個外行人都看不上」。他又說,「他們這麼搞,只能是死路一條」。

港專家:台難購足夠先進裝備

本港軍事專家梁國樑對本報表示,即使台灣當局有意利用危機來增加軍費,以台灣目前的經濟實力,想購買更高技術和達到一定數量的先進裝備,也是很困難的。「只能達到虛張聲勢的目的,不會有實質效果。」

