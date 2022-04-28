台報告認解放軍海陸空俱勝台軍 美卿：確保抵禦侵台 北京：強烈不滿

【明報專訊】兩岸關係持續緊張，台國防部本周最新送交立法院有關兩岸軍力優劣比較的專案報告指出，解放軍無論是在地面丶海面及制空能力等均優於台軍。台媒稱這是國防部首次以極為明確丶坦白的對比用語，說明兩岸軍力優劣現况。美國務卿布林肯26日則表示，決心確保台灣擁有一切必要手段，抵禦中國大陸任何潛在的侵略行為。北京昨回應稱，對美表態「表示強烈不滿和堅決反對」。
台國防部在報告中就8個項目作出比較分析，包括解放軍地面部隊具裝備丶武器自主優勢，打擊火力較佳；大陸具較佳的造艦戰力，不僅水面艦制海戰力超越台軍，潛艇戰力更大幅超越；另大陸具較佳的戰機製造能力，解放軍戰機制空作戰稍佔優勢；大陸空中制電磁能力亦較優。《自由時報》報道，報告提到，解放軍殲-20戰機已配賦相位陣列雷達，且導彈射程（最遠120公里）優於台戰機（最遠112公里），具制空及數量優勢；解放軍除提升艦載攻船導彈射程至250公里（原為130公里）外，並引進偵距範圍可達180公里的俄製艦載超視距平面雷達，大幅提升制海打擊能力，但認為台軍可以量產各型導彈建立立即戰力反制。
美智庫：解放軍加強研備城市戰
此前美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）4月22日也發表題為《中國人民解放軍對城市戰的演化展望：學習、訓練和對台灣影響》的研究報告，指解放軍過去10年一直在加強城市戰的研究、訓練和準備，武統是其中一個考慮。美國之音引述報告稱，台90%以上的人口住在城市，城市戰可能會帶來特別嚴峻的挑戰。報告稱，台灣和盟友對城市戰都不夠重視，美國亟需通過交流培訓和軍售加強台灣防御能力。
台漢光演習 先參酌俄烏兵棋推演
26日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在國會聽證會上表示，美國政府會全力確保台灣擁有一切必要手段，抵禦中國大陸任何潛在的侵略行為，重點支持台加強「不對稱威懾能力」，並明確提到加強對台軍售。北京外交部發言人汪文斌昨表示，中方對此「強烈不滿和堅決反對」，又稱歷屆美國政府都明確表示奉行一個中國政策，並認識到在台海兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國一部分，「既然台灣是中國的一部分，又何來大陸『侵略』台灣一說？」
另外，《聯合報》報道，台軍方昨表示，今年「漢光38號」演習，分5月16至20日實施「全民防衛作戰圖上兵棋推演」及7月25日至29日實施「實兵演習」兩個階段。其中兵棋推演將想定發展以近年來解放軍「侵擾」模式及遠海長訓等各種可能「犯台」行動為基礎，並參酌俄烏戰爭啟示。實兵部分，則會延續兵推成果，重點分別為「精進戰力保存，發揮作戰能力」、「強化聯合制海作戰，擊敵於海上」、「提升國土防衛戰力，毁敵於水際灘頭、殲敵於陣地內」、「整合全民總力支援軍事作戰」。
大陸國台辦發言人馬曉光回應稱，「就台灣那點武器裝備，還有台軍演習的那個水準，連我這個外行人都看不上」。他又說，「他們這麼搞，只能是死路一條」。
港專家：台難購足夠先進裝備
本港軍事專家梁國樑對本報表示，即使台灣當局有意利用危機來增加軍費，以台灣目前的經濟實力，想購買更高技術和達到一定數量的先進裝備，也是很困難的。「只能達到虛張聲勢的目的，不會有實質效果。」
明報記者
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