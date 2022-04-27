人肉彈施襲 巴基斯坦孔子學院3中國教員亡

院長疑遇難 俾路支解放軍認責

法新社報道，一名女子利用自殺式炸彈製造襲擊，分離組織「俾路支解放軍」認責，並稱這是該組織首個由女性執行的任務。當地《論壇快報》稱，現場監控畫面顯示，一名穿著女性罩袍的人在學院門外駐足，白色豐田小貨車駛近，隨後發生爆炸。報道引述卡拉奇大學發言人稱，遇難者分別是Huang Guiping、Ding Mupeng、Chen Sa和巴籍司機哈立德。另有兩人（Wang Yuqing和哈米德）受傷。其中一死者的名字拼音與該孔子學院中方院長黃桂平相同。

臨時總理使館致哀 華促巴基斯坦徹查

中國駐巴使領館要求巴方全力救治傷者，徹查事件，嚴懲兇手，同時要求巴基斯坦各級相關部門，務必採取有效措施，確保在巴中國公民、機構和項目安全，類似事件不再發生。《環球時報》引述一份夏巴茲的聲明，強調將徹底調查，把肇事者繩之以法。

卡拉奇大學孔子學院由四川師範大學和卡拉奇大學共建，2013年5月簽署合作協議。有30名中方教師及兩名本土教師，註冊學生逾7000人。