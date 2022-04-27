于品海集團財困 「多維新聞」停運 消息指接收少數管理層 香港01：營運不受影響

明報記者

「多維新聞」昨發公告，稱近兩年地產行業的調整、疫情持續等對集團經營產生重大影響，2020年至今集團多個產業鏈受明顯衝擊，「集團業務呈斷崖式下滑，公司處於持續業務收縮和資金緊缺狀態」，集團與所屬業務「更加舉步維艱」。經公司管理層研究，決定多維網站和App即日下午全部停運。香港01亦向內部發通告，指此舉純屬南海控股的業務決定，相關重組只涉多維，「香港01的業務及營運完全不受影響」。

「多維」由海外民運人士何頻等於1999年創立，原總部在紐約；2009年被于品海收購，近年搬至北京，台北、香港均有編輯部門運作，隸屬由于品海所持有的南海控股集團。

南海控股曾發盈警 本月起停牌

南海控股在內地主要業務包括地產及電影院線。集團早前發盈警，料2021年度錄得虧損30至34億元，主要受房地產開發周期性影響，收益按年降低。同時疫情持續反覆，戲院業受其消極影響，一定程度上影響了文化與傳播服務分部的收益水平。南海控股在上月底宣布，本月1日起停牌，業績延期發布。

早在去年9月，有報道指與香港01同屬南海控股子公司的大地零一（深圳）科技有限公司，欠薪兩個月，更無預警下解僱員工。「多維」在台北編輯部去年底已停運；「多維」印刷版月刊則早於同年5月起停刊。 南海控股去年中期報告顯示，新聞傳播業務虧損稅前虧損2.88億元。

知情者：欠薪半年 員工「愈走愈少」

接近「多維」的知情人士透露，員工是即日突然收到通知。不過「多維」之前因疫情等原因，已欠薪最少半年，「大地集團受封城、房地產影響，而多維也一直無錢、一直有員工流失，愈走愈少」。據了解，多維2015年在北京辦公室近200人，現時編輯部約50至60人。

知情人士又透露，此前已有管理人員申請來港的工作簽註，其中有兩人因學歷不過關未獲批，現時透過正式途徑去香港01的有一個，「做中層、管理級別，但估計最終只有幾個（做管理）才有機會去，大部分都遣散」。他又指北京未來有可能封城，隨之經濟下滑，「這種情况下突如其來，有同事背着房貸，慨嘆真的不知如何是好」。