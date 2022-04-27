滬52死新高 單日個案錄今波最大跌幅

已打兩針33歲男患者猝死

上海衛健委副主任趙丹丹表示，上海嚴格實行「非必要不離滬」，採取各項措施從嚴從緊做好人員離滬管理，防止疫情外溢。離滬者除須持48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。澎湃新聞引述上海市疾控中心副主任孫曉冬稱，近期疫情仍處高位，但昨天報告的感染人數較前天少，下跌13%，是今波疫情出現跌勢以來降幅最大的一次，且90%以上新增陽性感染者是在封閉管控或集中隔離期間被發現。

血癌女兩遭拒收 網上求助喚關注

本報早前報道國產飛機「中國商飛CR929」副總設計師孟慶功本月24日因突發心肌梗塞，搶救不治。「第一財經」昨報道，43歲的孟慶功3月底起居家工作，並一直在自己居住的小區做志願者，為居民派送抗原檢測試劑；4月24日晚間他突發心梗，曾致電「120」但一直排不到救護車，在妻子開車赴院途中逝世。

另邊廂，上海再有病患被醫院拒收。《錢江晚報》報道，患血癌的21歲女生小范原本定期在上海瑞金醫院接受治療，3月底被院方告知以防疫為由不再接收病人。其後她所住社區被封控，自己亦確診新冠，她身上出現大片紅腫感染，經網上求助，引起外界關注。瑞金醫院原確認可接診，惟小范前日（25日）到達該院，盼就血癌做相關檢查，卻被要求前往其他醫院的發燒門診（治療新冠）。至同日晚上，她才獲安排入住一家指定醫院，翌日做檢查。

（新冠疫情）