港准國產Omicron疫苗臨牀測試

「央廣網」報道，中國生物北京和武漢研究所上月與香港研究機構確定臨牀方案及相關細節，已獲中國藥品食品檢定研究院的檢定合格報告，本月1日向本港衛生署提交臨牀申請資料，並已獲倫理和臨牀研究批准文件，成為全球最早獲批進入臨牀研究階段的Omicron滅活疫苗。

中國生物表示，目前已完成工藝驗證、質量標準研究、動物體內安全性評價和免疫原性研究，結果顯示Omicron新冠滅活疫苗可以針對有關病毒株「產生高度中和抗體」。

科興亦表示，自去年11月起展開疫苗研製工作，在動物試驗中安全有效，並已在本月中於香港獲得臨牀批准文件；未來將繼續與全球合作伙伴，推動在不同人群中接種原型疫苗對新冠病毒變異株的研究。

衛署：詳情向科興查詢

衛生署昨晚回覆本報查詢稱，由2020年至今曾向Sinovac Biotech （Hong Kong） Limited發出一張其受試藥物為COVID-19 vaccine （Vero Cell） Inactivated Omicron strain的臨牀試驗證明書；根據法例，在香港為對人類進行藥劑製品的臨牀試驗，須先向香港藥劑業及毒藥管理局申請證明書。署方稱，有關臨牀試驗詳情需向該公司查詢。

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