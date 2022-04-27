央媒紛籲勿囤貨 有主播刪儲糧帖 消息：京當局料疫情10日內受控 不現上海亂象

5天累計逾90宗 當局：兩疫鏈

北京衛健委公布，前日下午4時至昨日下午4時，新增21宗本土確診及1宗本土無症狀感染，以朝陽9宗為最多。自4月22日以來，全市累計報告92宗感染，涉及8個行政區，其中最多的是朝陽55宗。北京市疾控中心副主任龐星火稱，北京現有兩條獨立傳播鏈，為「朝陽區涉及疫情」和「豐台中西醫結合醫院涉及疫情」。除之前通報的學校、老年旅遊團、裝修工、家庭及因聚餐引發的傳播鏈分支外，近期新增一宗因婚宴引發的傳播鏈分支，不排除未來引發進一步傳播。

2000萬人檢測 朝陽續擴封控

昨日起至周六，北京將對東城、西城、海淀等11個區域展開三輪核酸檢測（見圖），人口佔全市總人口2190萬的90%，16行政區只餘5區未有推行全民檢測。龐星火呼籲，檢測結果出爐前，市民應自覺做到不聚集、不離京，非必要不出京。個案最多的朝陽區昨日繼續更新封控區（足不出户）及管控區（人不出區）名單。

由於有上海封城導致物資短缺的前車之鑑，北京當局昨續強調，「各類生活必需品貨源充足穩定，供應有保障」。北京市市場監督管理局亦發布「告誡書」，表示將嚴肅查處藉疫情防疫之機囤積居奇、揑造散播漲價信息、哄抬價格等違法行為。為證物資充足，人民日報社旗下《中國經濟周刊》昨刊文稱，有北京市民剛花費7000元人民幣囤貨，就接到保障蔬菜包，供應商表示北京貨源充足穩定。

連日來央視多名主播亦在節目表示，不存在物資短缺，「我們大可以安安心心、踏踏實實過日子，不要去做事後自己都覺得非常可笑的事情」。但央視前記者王志安前天在Twitter發帖稱，央視有內部超市，「聽過去的同事說，昨天央視的員工聞風而動，把自己內部的超市一搶而空，啥都買不到了。搶完之後主播們在屏幕前正襟危坐說，市民們，好好過日子，不用搶」。

供職於央視旗下中國環球電視網（CGTN）主播劉欣也在Twitter發帖稱，「我也囤了，兩年來第一次」，帖子還配上貨架空空的圖片。不過，該帖文已被刪去，劉欣在最新置頂的帖子說，「一夜之間，同一家商店又被新鮮農產品填滿了」。據知情人士傳出的北京疫情研判紀要，當局研判北京疫情可在7至10日內受控，在物資供應方面，不會出現上海此前出現嚴重短缺等亂象。

明報記者

（新冠疫情）

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