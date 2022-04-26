誤報攻台 華視再擺烏龍 台查涉國安問題否

三立新聞網報道，華視前日的午間新聞在報道「總統施政滿意度」時，圖表誤植行政院長蘇貞昌的頭銜為「總統」，被網民發現後，截圖上傳facebook的專頁。華視在官網發道歉啟事，「因製圖同仁疏失，誤將行政院長蘇貞昌職銜誤植為總統」，華視並公布懲處7名相關人員，包括原製播部經理兼任副台長蔡明達加重懲處，免兼副台長外記大過等。

誤植「總統」 蘇貞昌：讓人傻眼

中央社報道，蘇貞昌昨出席公開活動時受訪表示，華視新聞一再出錯，確實「讓人傻眼」，華視公廣集團雖是獨立運作，但還是來自台人納稅錢及捐贈支持，應該要檢討哪些地方做得不好，希望快點改進。

華視新聞台在上周三晨間新聞，快訊跑馬字幕誤報「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、新北市遭解放軍導彈擊中等，同日9時又出現「台北凌晨下起拳頭大冰雹」、「大屯火山爆發」等錯誤資訊，華視發出道歉聲明。

公廣集團董事長陳郁秀和華視代總經理陳雅琳因此而在上周五雙雙請辭。陳郁秀、陳雅琳二人昨日赴台立法院教育及文化委員會專案報告並備質詢，陳雅琳再次致歉並說明出錯經過表示，此事起於華視接獲新北市消防局來函，無償製播災防模擬影片。她承認電視台工作人員未落實標準作業程序。

組織促關鍵設施人員納國安管制

台法務部長蔡清祥在出席專案報告會前，被問及華視連日來的風波是否涉及國安問題，蔡清祥指出，相關單位會了解，如果涉及刑事責任的話，檢調會介入。

另據《自由時報》報道，台電多次人為疏失造成全台大停電、桃園機場電纜遭人偷竊、華視新聞鬧烏龍等，民團經濟民主連合、台灣青年民主協會昨於台立法院外召開記者會提出三點訴求，包括台灣政府應徹查華視、台電、桃機等事件，造成出錯的人員與大陸往來關係；台灣關鍵基礎設施人員應納入兩岸條例第9條的國安管制；受管制人員應主動申報與大陸黨政軍的往來。