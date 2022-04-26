無處安身 安徽保母瞓滬電話亭5日

據安徽網報道，40多歲保母袁女士近日從方艙醫院出來後，由於僱主還在被隔離，她只得棲身黃浦區街頭的電話亭中。無奈之下，她只好向安徽省赴上海的救援隊求救。

來自安徽宣城的藍天救援隊在上周五下午帶着杯麵、礦泉水、毛氈等物資送給袁女士，並安撫她。在經過多方協調後，通過鄉親的關係，在電話亭住了5天後，袁女士才在浦東找到了一處暫時棲身住處。

另據央視報道，前日，一篇「個人利用疫情高價倒賣物資，一個月獲利上千萬」的帖子在網絡流傳。在收到相關輿情後，上海寶山區張廟街道協同區公安、紀檢等部門立即開展調查，現疑犯已被警方扣查。

高價轉賣捐款物資 受捐者被捕

據警方調查，接受捐贈的新江內燃機公寓張姓負責人在收到190箱捐款物資後，沒有按要求分配給公寓內租戶，私自將該批物資轉賣牟利。

此前，雲南省曲靖市向寶山區捐贈了一批蔬菜，合計7692箱共計 50噸。經區防控辦物資保供組將該批捐贈物資分配給張廟街道，計劃免費贈送給外來務工人員集中居住的長租公寓租戶等困難群體。

（新冠疫情）