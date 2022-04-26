上海封城無救護車 商飛副總設計師耽誤病死

上海控區再做全民檢測

據中新網報道，在昨舉行的發布會上，上海市衛生健康委副主任趙丹丹表示，今日，上海將對所有的封控、管控和防範區域內人員做全員的核酸篩查。

上海前日新增2472宗確診病例和16983例無症狀感染者。昨日，上海新增本土死亡病例51宗，平均年齡84.2歲，80歲以上高齡老人共37名，最大年齡100歲。當局表示，51人均有嚴重「基礎疾病」，累及多個臟器，他們的死亡直接原因均為基礎疾病。

截至前日，仍有196名重症患者、23名危重症患者在定點醫療機構接受治療。

針對上海疫情，「人民日報客戶端」上海頻道「大江東工作室」專訪張文宏。張文宏稱，上海從4月初以來每日最高2.7萬宗感染，到目前逐漸降至每日兩萬例左右。雖然疫情仍存在較高反彈風險，但好消息是管控區外的社會面病例數呈逐步下降趨勢，部分行政區已實現社會面篩查全陰性。他認為，後續的「社會面清零」工作仍然非常艱巨，需要予以充分重視。特別是因為病例數量的增加，脆弱人群的救治挑戰開始呈現。

張文宏：總死亡率0.0178%

張文宏稱，Omicron變異株流行以來，即便把基礎疾病死亡的病例計算在內，上海總病死率維持在0.0178%，而其中新冠重症死亡佔比很低。目前對病死率造成最大影響的，是高齡患者與基礎疾病患者的病故，這是上海當前救治面臨的最大挑戰。

（新冠疫情）