上海之鑑 官稱糧足 京民搶購一空 增29陽性8區涉疫 朝陽首輪逾345萬人檢測

兩機場八成航班取消

綜合新華社、中新社等內地媒體報道，因應防疫，截至前晚10點，北京首都、大興兩大機場多個航班取消，取消比率達80%。據航班管家App顯示，北京首都國際機場計劃進出港990架次，取消791架次；北京大興國際機場計劃進出港902架次，取消728架次。

自上周五以來，北京累計報告70宗感染個案，涉及8個區，其中朝陽區佔46宗為最多。昨日，朝陽區已開始第一次全員檢測。

疫情反彈，近日北京部分社區店舖、連鎖門店消費量增加。北京市商務局副局長趙衛東在發布會表示，北京全力保障生活必需品供應，各連鎖超市按日均銷售量的兩倍保持庫存，並從昨日起提前半小時營業、晚上延時閉店。「總體看，北京各類生活必需品貨源充足穩定，供應有保障。」

上海人「指導」北京人囤貨

由於上海突然封城導致物資嚴重緊缺的前車之鑑，不少北京市民並不相信官方的承諾。有網民說「有了上海的教訓，都成了驚弓之鳥」，網絡上也出現各種版本「上海市民指導北京市民囤貨」指南。有上海網民寫下血淚經驗分享予北京人，稱肉類必須要冷凍儲存；麵包、蔥薑蒜切好冷凍；多買一點冷凍食品，牛奶建議最好選15天以上保質期；家裏若有空位最好多買一個冰箱，調味料及衛生紙最好多買一點備用，也可以買氣炸鍋，因為煮什麼都很方便。

據《健康時報》報道，朝陽區、西城區、東城區等近二十家超市昨日都出現市民排長龍。有北京市民反映，超市貨架被搶購一空，多家電商線上平台也賣斷貨。北京市商務局表示，針對近期內地多省市爆疫，高度重視生活必需品供應保障工作。該局副局長趙衛東表示，為應對局部突發疫情，北京市加強調運，目前供應充足交易正常。同時，針對部分電商平台短時間內因訂單量激增，出現配送延時、無法下單等情况，北京市商務局已要求重點鮮活食品電商平台，增加貨源組織，增加前置倉貨物儲備，增加線下配送人員，確保及時配送。

（新冠疫情）

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