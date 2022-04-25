杭州亞運被指因疫延期 大馬奧委會：如期舉行

2022年杭州亞運會將於9月10至25日舉行，杭州將成為中國繼1990年北京和2010年廣州之後舉辦亞運會的第三個東道主。但由於杭州距離目前正因新冠疫情封城的上海市不足200公里，杭州亞運會是否能如期舉辦引來猜測。法新社上周四引述一名不願透露姓名的奧林匹克理事會管理機構亞洲官員，稱目前還沒有做出決定，但有可能推遲舉行，更有消息指或延期一年。港協暨奧委會於翌日回應，未獲亞奧理事會和亞運組委會確認消息。而2022年第19屆亞運會組委會並未回應，但在上周五，官方微博發布消息稱，「杭州亞運會倒計時141天」。

法新社昨日再報道，馬來西亞奧委會主席扎卡里亞（Norza Zakaria）對杭州亞運會推遲舉辦的說法表示異議。他在上周六表示，「我們跟亞奧理事會和亞運組委會確認過了，杭州亞運會如期舉行。」亞奧理事會和亞運組委會暫未有任何發言。

亞運選拔未停 上周12棋手入選

目前，杭州仍為亞運會做準備工作，中國亞運會組委會本月宣布，杭州亞運會的56個比賽場館已經全部完工，並承諾發布一份以北京冬奧會為藍本的疫情控制計劃。而杭州亞運會的運動員選拔賽一直進行，據中國圍棋協會消息，中國圍棋隊杭州亞運會選拔賽男女子組的比賽分別在上周三和上周五在浙江衢州結束，柯潔等12名棋手入選。

杭州：數字人民幣進「攻堅階段」

另據《杭州日報》前日報道，杭州數字人民幣試點工作全面啟動，杭州數字人民幣試點工作專題會議指出，積極推進數字人民幣在亞運會、數字杭州、民生服務等重點場景的應用。數字人民幣試點整體分5個階段開展，今年4至8月是「重點攻堅階段」，要以亞運會場景建設為主線，實現亞運核心區域全覆蓋目標。

報道稱，要積極探索創新，借鑑前兩批試點地區寶貴經驗，學習北京冬奧會試點成功模式，突出杭州特色，更快推進杭州市試點工作，為國家數字人民幣研發試點提供杭州實踐。