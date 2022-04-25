廣西．邊境小城封控60日 網民籲關注遭警恐嚇

據《每日經濟新聞》報道，與越南接壤的東興市自本月19日開始，疫情已經連續多日實現「社會面清零」，社區傳播鏈基本阻斷。因此，東興市自昨日起，進入疫情常態化精準防控階段，有序恢復正常生產生活秩序。此前，東興市從2月23日晚開始封控。當地常住人口20多萬人，不少市民反映已居家隔離50多天，工作停擺、經濟遇困。

「真是心寒，50多日沒物資還支援上海」

東興位於中國海岸線最西南端，與越南芒街市僅一河之隔。東興口岸是廣西連接東協國家的重要口岸，每年進出口貨物百萬噸。廣西官方表示，將逐步恢復口岸貿易。

城市解封，呼籲關注東興的網民則可能將被行政拘留。廣西網民何思雲昨在微信公眾號「何思雲說」發文稱，她分別在本月16日和18日發表「懇請大家關注關注廣西東興吧，那個被封控50多天卻沒能上熱搜邊境小城」和「真是心寒，東興已經50多天沒有物資支援了，還跑去支援上海」等兩篇文章。何稱，前日下午接到思旺鎮派出所警方來電，警員稱這兩篇文章給社會帶來不良影響，「抹黑了東興當地政府的形象」，要以擾亂社會治安罪拘留她；在通話過程中，她稱據理力爭，因此警方要以「不服從管理」叫她在家等着受罰。

昨日河南商丘也全面恢復正常生產生活秩序。商丘市疫情防控指揮部辦公室發布公告稱，自昨起全面恢復全市正常生活秩序，同時進一步加強常態化疫情防控工作。規定餐飲機構、商場超市、公園景點、演出場所等室內外人流聚集場所按照75%限流開放。此前，上海疫情傳入商丘多地，當局決定對部分區域封控管理。

（新冠疫情）