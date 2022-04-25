製造航母基地 滬長興島準備復工

長興島是中國第二艘自製航母所在地，上海長興島船舶製造基地，也是中國船舶工業集團公司在長興島建設的中國最大的造船基地。據中新網報道，本次壓力測試內容包括「吃、住、行、產、防」及應急預案快速處置等。如在壓力測試期間無異常，則將按計劃逐步恢復全面生產；如期間產生異常，將根據具體情况作動態調整措施。

全程閉環 測試「吃住行產防」

報道稱，為鞏固來之不易的防控成果，穩妥有序推動復工復產，崇明區成立復工復產領導小組，指導企業細化落實防控體系、全程閉環、分區管控、健康管理、環境消毒、防疫保障、應急預案、獎懲處罰「八個到位」。

此前，為復工復產，當局釋出重點企業白名單，特斯拉、上汽集團等大廠於上周一起，在符合防疫前提下，繼續陸續復產。另據上海市經信委官網消息，666家重點企業已有70%實現復工復產，企業產能利用率不斷地提高。

在昨日的發布會上，嘉定區副區長李峰稱，之前公布的全市666家復工復產重點企業名錄中，嘉定有125家，其中汽車產業鏈相關企業97家。目前，區內73家復工企業中，汽車相關企業49家。

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