《四月之聲》創作者報平安：官方沒聯絡過

上海當局的防疫手法引發民怨。短片《四月之聲》記錄了上海封城後物資短缺、民眾生活困難等情况，封城下各種亂象的對話錄音長度約6分鐘，收錄疾控中心醫師和市民抱怨防疫政策不合理、居委會向民眾哭訴上級無對策、民眾目擊寵物狗被打死等錄音。

短片最先由微信公眾號「永遠的草莓園」發布，迅速在網上廣傳，但不久被刪除。當日，網上流傳短片製作者被警方帶走調查等傳聞。署名Cary的短片創作者昨凌晨在公眾號「永遠的草莓園」說，網上傳聞他被帶走，他不知道謠言是怎麼來的，目前他和家人正常居家，「沒有任何官方人員聯絡過我，以後如果有的話我也會積極配合溝通」。

稱不希望影片「往別的方向傳播」

Cary稱，這則短片上周五下午被網路平台隱藏後，他感覺傳播範圍和速度已經超出了正常範圍，「可能觀眾賦予它的意義已經超出它本身的意義」，於是下午3時左右他刪除公眾號的短片。

製作者Cary自稱是土生土長的上海人，製作短片的本意是客觀記錄前段時間上海發生的一些事。被傳出被警方扣查後，Cary也曾在微信朋友圈發帖稱，「不希望影片本身往別的方向傳播，家人也很擔心，目前也確實沒什麼事」。

（新冠疫情）