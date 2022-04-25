梁萬年：病毒死亡率高 「躺平」是災難 防疫政策未諮詢 學者：上海政府疑違法

明報記者

綜合央廣網、澎湃新聞等內地媒體報道，在昨天的發布會上，上海市衛生健康委副主任趙丹丹表示，截至昨上午9時，本輪疫情上海全市已累計排查到在滬密切接觸者450,200人，均已落實管控，其中377,306人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

稱須大規模做核酸 惹交叉感染質疑

趙丹丹表示，控制傳染病的基本原則是控制傳染源，切斷傳播途徑，保護易感人群。按照國家「動態清零」總方針，專家認為如果社區存在比較廣泛的傳播，就必須做大規模核酸篩查，迅速從人群中把陽性感染者找出來，進而起到控制傳染源的作用。專家指出，核酸檢測是疫情防控十分重要的一項工作，能有效識別和管理傳染源，切斷傳播途徑，保護易感人群，最大限度地保護人民群眾的身體健康和生命安全。根據分區分級檢測推進模式，上海繼續開展分區分級的「抗原+核酸」組合篩查。趙丹丹稱，前一段時間，在廣大市民的大力配合下，在廣大醫務人員、公安、社會工作者和志願者的共同努力下，上海每日新增感染者特別是「社會面」新增感染者逐步下降。但形勢仍然嚴峻，每日新增還在高位。「在此，懇請廣大市民朋友繼續給予理解和支持。只有大家齊心協力，才能鞏固前階段清零攻堅行動成果，盡快實現社會面清零目標。」

早前「財新網」引述靜安區居民稱，小區核酸檢測較為混亂，她所在樓棟臨時通知在樓層電梯間裏檢測，一層十幾戶近百人，電梯間空間迫仄，且沒有清晰的清潔區、污染區劃分，擔心會有交叉感染的風險。

湯嘯天：依法抗疫是底線

據《新民晚報》的「情况簡報」，上海政法學院教授、上海市社會建設研究會副會長湯嘯天稱，上海防疫形勢嚴峻，需要根據情况不斷調整做法，但依法抗疫是底線，上海市出台防疫新政，應先徵求市委、市政府法律顧問等專家意見，避免做出違法決定。簡報稱，上海在防疫期間出現政府涉嫌違法的苗頭。如徐匯區佈置志願者到各家各戶貼封條，遭到志願者拒絕。徐匯、長寧等防疫指揮部發布臨時措施或通知，引起民眾不滿。

對於「與病毒共存」還是「動態清零」，內地輿論觀點不一，民間與官方有不少分歧。梁萬年表示， 堅持「動態清零」產生的成本和效益，要算「大帳、整體帳、動態帳」。梁萬年以香港的數據舉例，Omicron病死率是0.75%左右，是流感的7至8倍。他說：「一旦疫情管控放鬆，它的結局可以看得很清楚，肯定是病毒廣泛地傳播，老年人群的重症和死亡數量是巨大的。對於一個國家來說是一個巨大的災難。」

《人民日報》昨亦刊文稱，如果選擇「躺平」，勢必令易感人群感染風險加大，勢必形成規模性反彈，從而造成醫療資源擠兌，最終付出的代價必將巨大。文章稱，動態清零是綜合社會成本最低的抗疫策略，是基於中國當前疫情形勢的最佳選擇，能最大程度地避免疫情失控及其造成的巨大損失。

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