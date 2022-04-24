中美農業高層研討會 秦剛籲美攜手 促進糧食安全合作

艾奧瓦州是美國重要的農業州，也與中國淵源頗深，國家主席習近平1985年和2012年兩度到訪當地，其父親習仲勳也曾於1980年訪問艾奧瓦州，前州長布蘭斯塔德（Terry Branstad）後來被任命為美國駐華大使。

駐美國大使館官網消息，秦剛在中美農業高層研討會演講指出，此次走進美國的腹地是一次「心之旅」，推動和睦與信任，同時也促進中美農業農村合作。他說，中國是最大的農產品進口國，美國是最大的農產品出口國，從戰略角度推動中美農業互利合作，既有利於豐富中國老百姓的「糧袋子」，增加美國農民的「錢袋子」，也有利於減少全球糧食供應的不穩定性和不確定性，同時有利於全球應對氣候變化的努力。

指貿協證中美經貿關係共贏

秦剛指出，去年中美雙邊農產品貿易額達464億美元，創下歷史紀錄，中方自美農產品進口388.5億美元，在前年高基數基礎上再增長64.8%，高於中方自全球進口農產品28.6%的增速，也遠高於美對全球商品出口23.3%的增速。他稱，中美第一階段貿易協議的執行，令美國農民增加數十億美元的油籽、穀物和肉類出口，特別是提升了中西部腹地州農民的福祉，事實證明，中美經貿關係的本質是互利共贏，兩國早日恢復正常經貿往來是雙方普遍呼聲。

他強調中美應攜手應對挑戰，保持農業穩定發展，增強農產品供應鏈韌性，保障本國糧食安全，並積極促進國際糧食安全合作，「我們要牢記，沒有糧食，就沒有穩定，也就沒有和平」。

美國穀物協會會長勒格朗（Ryan LeGrand）表示，農產品貿易是目前兩國關係的亮點，中國政府向美農民傳遞了明確的積極信號，關稅壁壘對解決全世界面臨的飢餓問題毫無幫助，如兩國能在農業自由貿易方面發揮領導作用，整個世界都將受益。

訪美農場 體驗駕駛拖拉機

另據中新社，秦剛22日來到得梅因市郊的金伯利農場（Kimberley）。他聆聽金伯利及家人講述中美農業合作的往事與現狀，並應邀操作駕駛拖拉機，體驗大型農機的馬力。金伯利向秦剛贈送了拖拉機模型、由艾奧瓦農作物製成的紀念品。秦剛則回贈金伯利一家北京冬奧會紀念品、中國結等禮物。習近平兩次訪美都到過該農場。