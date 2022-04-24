3艘萬噸驅逐艦黃海同框訓練

解放軍目前入列的055型萬噸級導彈驅逐艦共有6艦，央視軍事稱，近日在黃海海域，3艘055型驅逐艦在同一片海區作全訓考核，其中就有一個月前剛加入「大驅」家族的無錫艦。無錫艦舷號為104，艦長趙淑千稱，當前全艦官兵正抓緊訓練，「力爭當年入列，當年形成戰鬥力」。昨日播出的拉薩艦，舷號為102，艦長為蔡青。該艦去年3月2日入列，同年4月23日，舷號105的055型驅逐艦大連艦也公開亮相。

除拉薩艦、無錫艦和大連艦外，目前服役的另外3艦055驅逐艦分別是2020年1月入列的南昌艦、去年11月入列的鞍山艦和今年2月入列的延安艦。其中南昌艦、拉薩艦、鞍山艦和無錫艦屬北部戰區，大連艦、延安艦屬南部戰區。另外今年還將有兩艦055遵義艦和咸陽艦入列南部戰區。

韋慧曉成中國海軍首女艦長

另澎湃新聞消息，中山大學校友會昨透露，校友韋慧曉已成為中國海軍首名女艦長。韋慧曉生於1977年11月，壯族。2011年中山大學地球科學與工程學院博士畢業。入伍後，她曾在大連艦艇學院航海指揮和艦艇戰術指揮深造，並先後擔任052C長春艦實習副艦長和鄭州艦實習艦長。