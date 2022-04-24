經濟學人：承諾「為台而戰」難嚇阻北京

在這篇〈如何嚇阻中國攻打台灣〉（How to deter China from attacking Taiwan）中，分析有兩因素阻撓大陸攻台，包括寬達180公里的台灣海峽及美國軍事力量。文章提到，台灣、美國及其盟友必須從俄羅斯的侵略行為中汲取教訓，並稱台灣準備得愈好，中國大陸冒險進犯機率就愈低。台灣決定減少對義務役士兵的依賴、提升軍隊專業度，是正確做法，但應持續提供所有男性（也可考慮納入女性）軍事訓練，並建立國土防衛部隊。

指台頑抗愈久 援助愈多

另外，文章指台灣目前國防預算約佔國內GDP 2%，比例偏低。由於無法在軍事與兵員規模與大陸競爭，須專注讓台成為「難以消化」的目標，台灣2017年提出、但至今未獲軍方高層完全認可的「整體防衛構想」（ODC）就是個好例子。ODC是「刺蝟」戰略，以大量、分散、機動性高、容易掩護的防衛性武器為基礎，特別是反艦和防空導彈。因此恐怕須放棄部分造價高昂的戰機、軍艦和潛艇。

《經濟學人》提到，台灣攻擊難度較烏克蘭高，但補給也更困難。在無法確定美國是否會、何時會提供協助下，台灣優先要頑抗到底，以烏克蘭為例，撐得愈久，獲得的援助也愈多。文章指出，美國提升與台政治與軍事接觸層級、增加軍售、舉行聯合演訓等，勢必激怒大陸，因此美國總統拜登宜謹慎維持「戰略模糊」。

台連續試射「無限高」導彈

《中國時報》報道，台灣軍方的「國家中山科學研究院」22日晚在台東成功鎮基翬漁港發射1枚「無限高」導彈，外界研判應該是「強弓專案」的天弓三增程型防空導彈試射。中科院與軍方則不回應。根據台漁業署公告射擊通報顯示，中科院分別22、23、26及29日共計4天，並在晚上7時40分至9時10分止，在東南部海空域試射火炮。