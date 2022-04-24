援滬蔬菜被指腐爛 遼寧官媒：續做對的事

遼寧方面雖沒直接回應，但《遼瀋晚報》微博在上周二（19日）發表關於物資運送的文章與影片，題目是「遼寧援滬物資居然是這樣運到的」。其中提到2300噸援滬物資在12、13日，由300輛冷藏車運送至碼頭，由船從大連運抵煙台，再由陸路送往上海。全程以冷藏貨櫃車裝載，溫度保持在2至3℃之間，每隔4到6小時開箱抽檢一次。

《遼寧日報》上周四（21日）亦發帖「人在做，天在看，永遠懷着一顆善良的心，持續做對的事」，被外界解讀為針對這次援滬物資事件。不過帖文不久即被刪除。

上海對物資採專項監督檢查

上海近期頻頻傳出物資質量問題。閔行區莘莊鎮康城小區居民反映，收到的鹽水鴨氣味難聞，隔着包裝就能輕鬆將鴨肉捏成糊狀。有居民吃過後肚痛、腹瀉。對於虹橋鎮居民稱收到的「龍仁粉絲」，其生產商兩年前已註銷，當局昨稱已立案調查。

「上海發布」上周五（22日）表示，市紀委監委要求對保供物資採購開展專項監督檢查，嚴防「大禮包」腐敗；要進一步壓緊壓實各區、街鎮、村居和相關單位在各環節的主體責任，督促落實採購流程審批，嚴格審核供應商證照等，要求重點關注「物資採購、管理、發放背後有無收受回扣等利益輸送行為」等問題。

（上海戰疫）