電商餐飲超市准復工 浦東疫區「硬隔離」

鐵網封小區門口 居民：火災怎辦？

網上有影片顯示，有居民因不滿裝鐵網，而與相關工作人員發生爭執。根據一份浦東新區疫情防控辦發出的通知，全區繼續分區防控，堅持「區域封閉、足不出戶、服務上門」管控措施，特別是對片區、樓棟（涉疫單元及整棟樓的相鄰單元）的封控區做好硬隔離；並爭取在周日零時前完成工作。硬隔離區域內，應保證設置核酸檢測點的空間。通知還要求對居民做好宣傳解釋工作，積極爭取理解支持。

恰巧的是，浦東消防昨晚發布，長島路85弄38號樓梯間一電表箱發生火災， 消防到場前，火已被小區工作人員撲滅，無人傷亡。事件引發許多上海居民憤怒，一名網民寫道：「在每個樓門口裝鐵板鐵格柵，萬一發生火災怎麼辦？符合消防規定嗎？夜深人靜有居民突發疾病怎麼辦？」

根據《消防法》規定，任何單位、個人不得佔用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道。人員密集場所的門窗不得設置影響逃生和滅火救援的障礙物。

（上海戰疫）