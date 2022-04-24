上海個案彈升5700宗 涉地盤企業聚集 《四月之聲》全網封刪 網民接力轉發

衛健委促企業嚴格落實閉環管理

上海市衛健委一級巡視員吳乾渝昨在疫情防控發布會上，針對感染數字大幅彈升表示，這些個案總體在封控區、管控區和集中隔離點發現；又稱全市16個區中，較前一日增加幅度較大的有幾個，浦東新區增加約3000宗，松江區增加約2000宗，寶山區增加約1000宗，黃浦區增加約800宗，楊浦區增加約800宗，原因與近期的社區，特別一些老舊小區共用廚廁等現象普遍存在有關，另亦與建設地盤、企業等聚集性的疫情有關。

吳乾渝又要求封控區嚴格做到區域封閉、足不出戶，管控區做到人不出小區、嚴禁聚集，針對聚集性疫情較為突出的企業地盤等進一步強化單位責任，嚴格落實閉環管理，同時加強健康監測和人員篩查，做好廠區內環境消毒清潔，員工做好個人防護。

除感染數字外，當局昨還公布新增12宗本土死亡個案，累積死亡已達48人。在定點醫療機構接受治療的重症患者157宗、危重患者18宗。

網民更換片頭轉發 難逃被刪

由於長時間封控，引起民眾不滿，一部記錄上海封城下民眾疾苦和基層官員無奈的短片《四月之聲》前日在內地社交媒體上廣為流傳。這段6分鐘的影片，將20段上海民眾的聲音編輯在一起，結尾還樂觀地引用當局「疫情正在緩解」的說法，並稱「上海，早日康復」。

但短片很快就被全網封禁，並引起民間更強烈的不滿。前日深夜，網民開始接力轉發《四月之聲》；推一次就被刪一次，有網民在留言中表示要和刪貼員鬥快，但最終不得不慨嘆，轉發的短片「存活不到一分鐘」，「刪帖員辛苦」。而在這場「生存」接力中，《四月之聲》也被網民改成不同片頭的版本繼續轉發，包括「中華人民共和國民法典」版本、英文名版本等共有30多個，但都逃不過被刪。

網上流傳來自官方指令，其中一份寫道：「對相關涉及《四月之聲》視頻一律禁發禁轉，全面清理」。另一份指令要求各平台全面清理《四月之聲》相關影片截圖信息，「並舉一反三清理變種圖片」。前微博審查員、中國數字時代編輯劉力朋在Twitter上表示，這兩份指令分別來自廣東網信辦和北京網信辦。

網傳創作者被拘 未能證實

至昨日，Twitter有網友稱，短片製作者余×已被當局拘捕，罪名是「煽動顛覆」，但昨日未能證實。不僅是短片，連廣州一場原定昨日在星海音樂廳舉行的《四月是你的謊言》鋼琴小提琴唯美經典音樂集也告取消。不過一首被稱為致敬上海人民的歌《四月英雄》，則能通過影片在網上流傳。

胡錫進：一邊刪帖 政府一邊關注改進

《環球時報》前總編輯胡錫進在微博上針對《四月之聲》現象表示，封控久了，上海人有一些怨氣，需要有釋放的渠道，全國其他地方的人們也有焦慮，同樣需要釋放出來。不過他認為，網絡管理者刪帖，不意味各地政府不重視意見。「中國的實情經常是這樣的：一邊刪帖，政府一邊關注帖子的內容和傳遞的情緒，改進的努力會隨之而來。」

明報記者

（上海戰疫）

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