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台確診破3000 當局加強檢測

【明報專訊】台灣昨日新增3766宗本土確診，再創新高。當局除催谷接種疫苗外，也加強檢疫防範，在南部高雄一個1棒球場的速篩檢站，有大批民眾駕電單車來採檢。

（中央社）

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