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2022年4月23日星期六
中國新聞
「九大行動」推動清零 滬解封未有期 「潤學」成熱話 近五成外國人擬離華
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華視連環誤報 兩高層致歉請辭
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台確診破3000 當局加強檢測
台確診破3000 當局加強檢測
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【明報專訊】台灣昨日新增3766宗本土確診，再創新高。當局除催谷接種疫苗外，也加強檢疫防範，在南部高雄一個1棒球場的速篩檢站，有大批民眾駕電單車來採檢。
（中央社）
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