王曉暉「空降」四川接替彭清華任書記

倪岳峰出任河北書記

60歲的王曉暉是吉林人，1986年從吉林大學畢業後，到中共中央宣傳部工作至今，歷任宣傳教育局副處長、處長、助理巡視員，政策法規研究室副主任，輿情信息局局長，理論局局長，中宣部副秘書長。他2009年獲提拔為中宣部副部長，並兼任發言人，2014年轉為兼任中共中央政策研究室副主任，2017年再進一步成為政研室常務副主任，翌年升任中宣部常務副部長，同時主掌中央文明辦和國家電影局。

王曉暉尚未有任何地方執政經驗，彭清華則主政過廣西、四川各5年和4年。本月剛滿65歲的彭清華，達到正省部級官員的退休年齡，可能「退居二線」。

彭清華料「退居二線」

彭清華是中紀委書記、前中組部長趙樂際在北京大學哲學系低兩屆的師弟，畢業後在中組部工作20年，其間曾是時任部長宋平的秘書。年逾百歲的宋平與國家主席習近平的父親習仲勳也有交情，1980年習仲勳和宋平分別以廣東和甘肅第一書記的身分同行訪美，2002年習仲勳病逝，宋平親自出席告別儀式。

彭清華2003年來港出任中聯辦副主任，2009年升為主任，港人最熟知的當屬2012年梁振英當選特首翌日即赴中聯辦與彭等人會面，被民主派質疑是「謝票」。本報曾引述消息人士稱，2014年彭曾聯合十幾個省委書記上書中央要求確立「習核心」，2016年1月又喊出「堅決維護習近平總書記這個核心」，比同年10月六中全會正式確認「以習近平同志為核心的黨中央」早了9個月。

57歲的倪岳峰是安徽人，在合肥工業大學電氣工程系獲學士、碩士學位後留校任教，1990年取得北京清華大學自動化系博士學位。他1993年踏入仕途，先後在山東青島市科委、國家海洋局、全國人大環境與資源保護委員會任職。2011年，南下福建，出任副省長，2013年轉任該省紀委書記，2016年主政省會城市福州，並擔任省委副書記。2017年升任海關總署黨組書記，第二年兼任署長。