北京聞風：博鰲論壇如期召開 中國致力彌合世界分化／文：鍾鳴九

本次年會以「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」為主題，中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英對筆者指出，當下的世界已經在分化，但分裂不是辦法，各國必須共同面對、尋找共識。中國希望彌合已經產生的裂痕，促進國際合作。

年會着眼疫後政經國際對立

博鰲亞洲論壇秘書長李保東介紹，本次年會着眼於當今世界各國共同面臨的三大問題：一是如何戰勝疫情並建設疫情後世界；二是如何促進世界經濟穩定復蘇並實現可持續發展；三是如何減少國際關係中的緊張對立並尋求合作共贏。

3天會期裏舉行了數十場分論壇。議題包羅萬象，既涉及中國發展，如共同富裕、中國資本市場開放等，也包括亞洲共同發展問題，如南海可持續發展、亞洲文明未來、亞太區域合作，更有對全球性問題的探討，如碳中和、數字經濟、縮小「免疫鴻溝」、全球通脹、加息潮和經濟穩定以及元宇宙等。

值得注意的是，本次年會期間舉辦了中美企業家對話會、跨國公司CEO對話會、亞太企業家對話會、中歐企業家對話會和以「彌合全球大分化」為主題的對話會等。陳鳳英認為，對話即是溝通，現在國家間的誤會、誤讀太多，溝通是彌合分歧的重要方式。各國企業家、學者身處其中，加強溝通可以起到粘合效應。

陳鳳英：加強溝通可起粘合效應

博鰲亞洲論壇在上世紀90年代應對亞洲金融危機的背景下誕生，現已成為政策制定者、工商界人士、學者和非政府組織代表跨界交流對話的平台。博鰲論壇亦是觀察中國立場、了解中國政策走向的重要窗口。

國家主席習近平在今年論壇開幕式上發表演講，就中國經濟發展方向和基本面明確表示，「不論世界發生什麼樣的變化，中國改革開放的信心和意志都不會動搖」。習近平還介紹了中國擴大高水平對外開放的一系列具體措施，並針對全球面臨的重重挑戰，指出「最強大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共濟」。面對當下世界和平與安全遇到的挑戰，中方提出了全球安全倡議，是中國提供的又一國際公共產品。

陳鳳英認為，此次博鰲論壇年會是烏克蘭危機爆發後的第一個全球性論壇，故而具有更加重要的意義。這也是中國今年自舉辦北京冬奧會、冬殘奧會、第三次阿富汗鄰國外長會以來又一次主場外交。未來中國料將在各個外交平台繼續為彌合世界分歧、分化發揮影響力。

文：鍾鳴九