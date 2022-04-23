海軍宣傳片藏彩蛋 專家：新航母將下水

稱新航母新技術多 研發時間較長

影片長約6分多鐘，通過殲-15戰機機師及遼寧艦、山東艦官兵的生活和工作，反映其精神面貌，同時展現海軍部隊轉型建設取得的成就。在正片結束後，有近20秒的後續故事：此時電話響了，在作戰指揮室的海軍航母編隊某中心主任陳建拿起電話，說：「媽，什麼？三胎。」此時，鏡頭中出現標有「16 」「17」甲板飛機起飛的照片，並顯示牆上留有一處空白，陳建答道：「好，安排。」

遼寧艦的舷號正是16，山東艦的舷號則是17，而留下的空白位置和「三胎」意味着什麼似也不言而喻。2018年11月26日，新華社官方微信公眾號曾在一篇文章透露了中國第三艘航母的研製狀况。這也是官媒首次確認中國正建造第三艘航母。

《環球時報》引述軍事專家宋忠平表示，根據中國航母建造規律，由建造到下水一般需要3到4年，第三艘航母建造也應該遵循這個周期。但是第三艘航母的建造使用了很多新技術，包括電磁彈射技術等，因此研發周期可能會更長一些，「相信應該在2022年下半年可以下水」。

此外，微信公眾號「南海艦隊」昨在海軍節來臨之際，製作了一個特輯，展示兩代海軍畫面對比，展示中國海軍裝備的飛躍。其中南部戰區海軍某登陸艦支隊二級軍士長張益成稱，他從軍21年，先後服役過4型艦艇，從排水量3000多噸的登陸艦，到現在3萬多噸的兩棲攻擊艦，見證了人民海軍兩棲作戰力量由弱到強的變遷。

海軍湛江艦一級軍士長李寶富稱，在28年裏，他和同袍經歷兩代湛江艦的交替，幸運的是他能在新湛江艦上服役。他說的舊湛江艦為2020年退役的051G1型導彈驅逐艦，而新湛江艦則是去年12月服役的052D型導彈驅逐艦。