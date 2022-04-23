穗社會面清零 下周復課

廣州市衛健委通報，過去3日新增15宗感染，均在集中隔離點及封控區內發現，連續6日沒有出現社會面新增感染者。廣州原有的中風險地區，都被調至低風險地區。換言之，全市已無中高風險地區，廣州行程碼也將「摘星」。

因疫情防控，廣州全市中小學4月11日開始實施線上教學，只有具備住宿條件、能夠實施封閉管理的高三年級可進行線下教學。廣州市教育局副局長陳學明昨宣布，自4月25日起，廣州全市小學、幼稚園、校外培訓及託管機構有序恢復線下教學。另外，越秀區轄內所有餐飲單位今起恢復堂食。

白雲區是此次疫情重災區，全市近九成的病例集中於該區部分街鎮。自4月15日以來，白雲區核酸篩查未再發現新增陽性病例。

另外，封城最少50天的廣西邊境小城東興市，當局公布自19日起連續3天實現社會面清零，社區傳播鏈基本阻斷，會加快全面有序恢復經濟及社會正常秩序。與越南僅一河之隔的東興市常住人口約20萬至30萬，自2月23日晚開始封控，不少市民反映已居家隔離50天，工作停擺、經濟遇困。

（上海戰疫）