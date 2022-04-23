「九大行動」推動清零 滬解封未有期 「潤學」成熱話 近五成外國人擬離華

上海新增1.7萬宗感染個案，大部分是隔離期間發現，另有160名重症患者及24名危重症病人。市政府宣布昨起執行「社會面清零攻堅九大行動」，力爭早日全市社會面清零。九大行動分別為社區管控行動、檢測篩查行動、流調排查行動、中醫藥干預行動、防外溢行動等。根據部署，將會進行社區管控，最大限度減少人員流動聚集。封控區嚴格「足不出戶、服務上門」；管控區嚴格實施「人不出小區」；防範區嚴格實行個人防護，嚴禁聚集。當局未明言此輪行動持續到何時。

續三區封控 鞏固控疫成效

路透社早前報道，上海市設下4月20日前實現社會面清零的目標。對於「全市封控將會持續多久、市民生活何時完全恢復正常」，上海市政府前晚僅重申要盡快實現社會面清零。「一旦實現社會面清零並不斷鞏固防控成效，就可以根據『三區』劃分相關要求，逐步、分批、有序開放，直至完全恢復常態」。

上海作為中國最國際化的城市，封城期間2500萬居民被迫足不出戶，但嚴格的封控措施下，衍生無法正常就醫、購買糧食等一系列問題。英國《金融時報》採訪10多間移民機構，指出高壓的清零政策令部分富裕階層和中產家庭考慮移民。在上海從事移民顧問工作的陳先生表示，政府為了抵抗一個比季節性流感稍嚴重的疾病，「而要人民犧牲他們的基本需要」，「我們的客人選擇用腳投票」。

上海移民服務公司QWOS一名員工表示，單是在本月16日就接到200個以上的移民查詢。本月初微信上搜索「移民」這一關鍵詞的數量跳升近7倍。封城期間，還出現了流行語「潤學」，網民以英文run的諧音字「潤」字來表達想法，着大家「能潤（Run）就潤（Run）」；1952年從上海赴港的著名作家張愛玲，近期也被上海人稱為「跑路天后」。

移民公司單日接逾200查詢

想移民的不止是當地居民。由香港福克斯傳媒旗下的平台That's Shanghai發起一份調查顯示，多達85%外國人指此輪的封城令他們重新考慮在中國的未來。調查訪問了居滬950名外國人，其中48%受訪者表示即使不能馬上走，也會在今後12個月內離開。另有37%的人表示，等到疫情結束，視乎情况決定是否離開。

早前微博上熱傳一段通話錄音，其內容是居住在上海的德國人Ralf接到徐匯東塘居委會的電話，要求他前往方艙醫院隔離。Ralf在通話中自述，第一次核酸陽性後在家等了十幾天，然後被統一帶走，其間去過方艙及疾控中心，但被互踢皮球，幾小時後被送回了家。現在又被要求收治方艙，怒斥「這個政府就像一坨屎，整個系統糟糕、荒謬透頂」、「完全淪為世界的笑柄」。

（綜合報道）

（上海戰疫）

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