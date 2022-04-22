發布首份青年白皮書 團中央：躺平只屬「情緒宣泄」

人民網報道，賀軍科在白皮書發布記者會上認為，真正「躺平」的是極少數，不懈奮鬥的是大多數，「近幾年，我們對當代青年的精神素養等方面進行了多次調研，當代青年的主流觀點仍然是相信成功主要靠個人努力奮鬥，絕大部分青年對於未來是樂觀的，青年口頭語中的『躺平』、『佛系』，更多是緩釋壓力的調侃和情緒的表達」。

稱青年壓力大 過去或多或少存在

賀軍科強調，國家高度重視解決「躺平」、「佛系」反映出的深層次問題，「在我國特有的人口結構和比較激烈的人才競爭的環境下，當代青年面臨的工作、學習、生活的壓力很大，遇到人生的重大抉擇，青年表現出迷茫和困惑，有時會喪失方向感，感覺使不上力氣，這種現象過去也或多或少存在」。賀軍科稱：「這些年，國家在政策上加大解決青少年教育、就業和婚戀、育幼等方面難題的力度。」

針對就業問題，白皮書指出，中國青年職業選擇日益市場化、多元化、自主化，不再只青睞傳統意義上的「鐵飯碗」，非公有制經濟組織和新社會組織逐漸成為青年就業的主要渠道，「非工即農」的就業選擇一去不返，第三產業（服務業商業）成為吸納青年就業的重要領域。至於預計今年將有1076萬大學生畢業，如何解決就業，團中央書記處書記傅振邦僅稱，正加大財政投入、政策投入力度。

指網絡塑造青年 上年推「限遊令」

根據白皮書的數據，2020年青年在第三產業就業佔比達47.7%，比10年前增長13.1個百分點。白皮書提及，近年快速興起的新產業、新業態，催生了電競選手、網絡主播、網絡作家等大量新職業，集聚了快遞小哥、外賣騎手等大量靈活就業青年，湧現了擁有多重身分和職業、多種工作和生活方式的「斜槓（slash）青年」。

此外，白皮書稱，青年在與互聯網的相互塑造中成長，互聯網深刻塑造了青年，青年也深刻影響了互聯網。前年底，中國6至18歲未成年人網民達1.8億，未成年人互聯網普及率達94.9%，互聯網已經成為當代青少年不可或缺的生活方式。中央上年發布「限遊令」，要求遊戲供應商僅可在周五至周日，以及節假日晚8時至9時，向未成年人提供1小時服務，事件引發熱議。