第二艘4萬噸兩棲艦 廣西艦首曝光

央視軍事報道，舷號為32的廣西艦剛列裝不久，在海上做基礎訓練，着眼未來兩棲作戰和遠海作戰需求，在某海域持續開展航行組織、損害管制等科目。艦長許策表示，自己也沒預期會在短時間內擔任噸位更大、任務更艱鉅的的兩棲攻擊艦艦長一職。他說，「從驅逐艦到兩棲不僅是個人崗位的變化，更要面對武器裝備的升級，作戰樣式的轉變，作戰對手的變化，極需更新作戰理念，創新組訓模式，加快人裝合一，加速戰鬥力形成，這也是當前全艦官兵刻不容緩的使命與責任。」

廣西艦是解放軍第二艘075型兩棲攻擊艦，選在2022年海軍建軍節前夕官宣，慶祝意味濃厚。首艦海南艦去年4月23日海軍建軍節當日在海南三亞某軍港交接入列。

搭載裝甲車氣墊船 利島礁作戰

中國稱自主研發的075兩棲攻擊艦排水量達到4萬噸，有「小航母」之稱，可搭載兩棲裝甲車、30架多型軍用直升機、多艘氣墊船，配有導彈、艦炮、電子戰等武器系統和近1000名海軍陸戰隊員，在執行島礁作戰時，可以發揮優勢。

另外，內地社交媒體前日傳出疑似由055型導彈驅逐艦發射超高音速反艦導彈鷹擊21的影片，鷹擊21的射程約在1000至1500公里之間，據信能對付整個航母打擊群。