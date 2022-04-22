深圳長者打針有獎 不打限出行

據深圳新聞網，為鼓勵接種疫苗，深圳西鄉街道辦提出，凡在街道範圍內接種第一針的60歲以上長者，及所有接種過加強針的市民，可參與抽獎，獎品包括1輛新能源汽車、10部手機、20台平板電腦及1000份護眼枱燈等。西鄉街道辦稱，獎品來自轄區企業捐獻。

市內其他街道亦推出類似活動，例如羅湖區翠湖街道辦提出，轄區內接種疫苗的居民可抽獎價值5000元（人民幣，下同）、2000元、500元不等的黃金珠寶飾品。針對60歲以上老人，寶安區沙井、福海、新安等街道，推出接種第一針可獲取1000元現金的獎勵措施。

而未接種疫苗者則被限制出行，福田街道辦上周五發布通知，未打疫苗加強針的居民，將被列黃碼，居民需做核酸檢測，陰性者才轉為綠碼。

基層人員：上級威迫利誘尋長者接種

基層工作人員也承受壓力，財新網引述寶安區某街道辦的一名工作人員稱，他收到上級通知，要求每名工作人員必須找到一名60歲以上長者接種疫苗，完成任務可獲得現金獎勵；未完成任務的人將取消評優晉升資格，非在編人員予以「勸退」。「由於深圳疫情持續反覆，幾個月以來我們一直處於高強度工作狀態，已經十分疲憊。」

據國家疾控局數據，截至前日，內地累計報告接種新冠疫苗超過33.22億劑次。