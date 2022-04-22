上海戰疫 援滬物資品質差 居民頻收假貨

上海疫情爆發後，由政府出面協調各省援滬物資，再藉由物流定期配送到各社區。每每物資送達後，微博、微信等社群中，都看到滿滿「曬物資」的圖片。不過近日有民眾反映，物資的品質參差不齊。閔行區虹橋鎮某小區的居民指出，近日收到的物資「集全了各種問題食品」。一袋乍看是「龍口粉絲」，仔細再看商標是「尨口粉絲」。另有居民收到包裝印有「龍仁粉絲」的類似產品，「仁」的字體與「口」字驟眼一看很易混淆。生產商夏邑縣彙龍食品有限公司則在2020年6月已被註銷。

浦東張江的居民反映，4月18日收到的醬鴨，吃了後開始肚屙，還引發皮膚過敏。廠商是嘉興三珍齋食品有限公司，該企業食品生產許可證號已於2021年作廢。浦東周浦鎮居民反映，收到的保障物資多是三四線小廠的產品，普遍上不到電商平台的供應商資質門檻，包括「桂花牌」加碘鹽、「三佰載」五香雞扒，在淘寶都搜不到。

增8死 孫春蘭促千方百計減死亡

上海市政府新聞發言人尹欣表示，在近期監管工作中，包括受理的投訴舉報，的確發現部分免費發放的保供物資存在品質問題。她稱，對疫情期間發現的相關違法行為，市監部門會堅持從嚴從快原則，發現一起查處一起。

內地前日新增超過1.9萬宗本地感染個案，上海有1.8萬宗。當地再多8名患者死亡，死者平均年齡77.5歲，都有惡性腫瘤、嚴重心血管疾病和神經系統疾病等，其中兩人曾接種疫苗。目前仍有139宗重症個案、以及20宗危重症。

上海這一波疫情已有25名感染者死亡。《北京日報》消息，國家傳染病醫學中心主任張文宏昨在博鰲亞洲論壇的一個分論壇，提到老人及有基礎疾病的脆弱人群的病死率，將是未來擺脫疫情的非常重要指標，建議提升疫苗接種的效率和可及性，包括上門接種。

中青網報道，國務院副總理孫春蘭前日及昨日在上海調研指導疫情防控工作，亦強調要千方百計減少死亡率，又要求集中力量、一鼓作氣，對疫情重點街鎮社區、重點場所拔點攻堅，加快實現「社會面清零」目標。