提疫後復蘇 習：防一些國家政策調整產生負面效應

新華社報道，習近平指出，人類徹底戰勝新冠病毒還需付出艱苦努力。呼籲各國要相互支持，加強防疫措施協調，完善全球公共衛生治理，形成應對疫情的強大國際合力。要確保疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性。他表示，中國已向120多個國家和國際組織提供超過21億劑疫苗，還將繼續向非洲、東盟分別援助6億劑、1.5億劑疫苗，為彌合「免疫鴻溝」作出積極努力。

促建「開放型」經濟 保供應鏈穩定

習近平還稱，新冠疫情對過去10年全球減貧成果造成重大衝擊，復蘇不均衡加劇全球不平等，南北鴻溝持續擴大。提出要共同促進經濟復蘇，建設開放型世界經濟，維護全球產業鏈供應鏈穩定，防止一些國家政策調整產生嚴重負面外溢效應，促進全球平衡、協調、包容發展。要關注發展中國家緊迫需求，圍繞減貧、糧食安全、發展籌資、工業化等重點領域推進務實合作，解決發展不平衡不充分問題。

中國人民大學經濟學院教授王孝松在廣電總台旗下「國際在線」撰文表示，本屆論壇將圍繞國際社會最為關注的疫後世界經濟復蘇與可持續發展等議題交流，凝聚共識，貢獻智慧，力圖為處於十字路口的世界，謀劃未來發展方式與方向。