博鰲開幕 習稱全球安全「不可分割」 回應俄烏戰爭新形勢 華學者：解決「安全靠美國」論述

今年博鰲論壇主題為「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」，習近平第二年以視像方式出席。博鰲論壇年會2020年因新冠停辦一年，去年復辦後，當時習亦是以視像方式出席。新華社報道，習近平昨指出，人類是休戚與共的命運共同體，各國要順應和平、發展、合作、共贏的時代潮流，冷戰思維只會破壞全球和平框架，霸權主義和強權政治只會危害世界和平，集團對抗只會加劇21世紀安全挑戰，「中方願提出全球安全倡議」。

提「全球安全倡議」 堅持尊重主權

「全球安全倡議」包括「六個堅持」：堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同維護世界和平和安全；堅持尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度；堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則，摒棄冷戰思維，反對單邊主義，不搞集團政治和陣營對抗；堅持重視各國合理安全關切，秉持安全不可分割原則，構建均衡、有效、可持續的安全架構，反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上；堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端，支持一切有利於和平解決危機的努力，不能搞雙重標準，反對濫用單邊制裁和「長臂管轄」；堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，共同應對地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網絡安全、生物安全等全球性問題。

「企圖把誰扔下大海都不可接受」

習近平稱，世界各國乘坐在一條命運與共的大船上，必須同舟共濟，「企圖把誰扔下大海都是不可接受的」。他又強調「亞洲好世界才能更好」，提出堅定維護亞洲和平，奉行睦鄰友好政策，「把命運牢牢掌握在自己手中」。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅對本報表示，習近平高度重視統籌發展和安全，去年9月21日他在聯大會議上提出「全球發展倡議」，現在提出「全球安全倡議」，是水到渠成的事。「特別是在俄烏衝突後形成的新世界形勢，更有針對性。」王義桅稱，全球安全指的不是你的安全我的安全，是大家的安全，是共享和不可分割的安全，命運與共的安全，「提出安全倡議也是為了解決安全靠美國、經濟靠中國的世界悖論」。

他又稱，美國現在在亞洲推動印太戰略，搞印太版北約，「繼續舞刀弄棒」。經濟上又另起爐灶，搞去中國化、去俄羅斯化的全球供應鏈。回到亞洲的問題上，「不僅要堅持經濟全球化，安全也要跟上，要包容和命運與共」。

明報記者

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