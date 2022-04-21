滬封城缺物資 廣深「可生產可交易」保供

相比之下，廣州和深圳應對物資供應則各有長處和處理方式。廣州擁有蔬菜種植和生豬、水產養殖基地，蔬菜自給率超100%，遠高於香港的2%和上海的40%。深圳則靠市場化運作，超市、餐廳保持開業，普通居民可以自行採購，政府只需集中人手照顧弱勢社群。

廣州擁種菜養殖基地

廣州是內地超大城市發展現代化農業的典範，蔬菜種植面積達到27萬畝，2020年已實現蔬菜自給率103%，在疫情期間毋須外省馳援，亦大大減少貨車司機跨省播疫風險。以去年蔬菜總產量403.84萬噸計算，相當於全廣州2000萬人每人每日可分到550克蔬菜。華南農業大學教授劉士哲接受央視訪問稱，因應近期供應上升，廣州從化、增城的蔬菜基地已改種空心菜等生長期短的品種，趕着上市。

此外，廣州目前存塘水產品2萬噸、家禽存欄量1191萬隻，蛋類日產量90噸。生豬屠宰量每日約2.3萬頭，儲備豬肉1.4萬噸、糧食203萬噸、食油1.31萬噸，冷庫蔬菜儲存量400噸。廣州還擁有全國交易量第一的江南果菜批發市場，日均交易7500噸，收購全國各地蔬果。綜上所述，廣州是生產基地，也是交易中心，加上倉儲作後盾，可滿足市民疫下「囤貨」需求。

4月8至9日，廣州市啟動全民強檢，並公布部分區域圍封。廣州市商務系統啟動「1+1+2+N」的保障模式，即「一個國企對接1至2個街道，一個街道安排不少於2個臨時供應點，N個社會銷售平台協作」，例如嶺南集團對應新市街、石井街，廣州市供銷總社對應雲城街、黃石街。線上商城如京東、盒馬、樸樸、叮咚等保持接單，在管控區有專人派送；同時，原有超市、生鮮店、農貿市場等正常營業，工作人員及車輛可獲配發通行證。

9日當天，廣州市其他未圍封區域短暫出現搶購情况，各區商務部門要求重點保障供應商家以平日5倍存量備貨，兩小時監測一次，缺貨即補。翌日已無搶購，街市菜、肉銷量回到平日狀態。

深圳店舖營業供購物 留人手照顧弱勢

深圳3月14至20日「封城」期間，全市超市、街市、藥店、醫療機構、餐飲類企業不停業，快遞員、外賣騎手亦正常上班，市民可就近或線上採購。換言之，多數人仍靠普通商業供應，真正需要義工上門送物資的只是少數住戶，節約「最後一公里」人力資源。

（上海戰疫）

（新冠疫情）