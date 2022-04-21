因「市」制宜 各城措施未必可照搬

穗「三人小組」照顧社區 視情况補人員

「三人小組」是廣州自2020年首創的抗疫制度，每個小組由1名社區民警、1名居委（或村委）人員、1名社區醫院醫生組成。社區人員熟悉環境，負責了解居民需求；醫務人員負責體溫監測、核酸採樣及協助開藥；公安則負責監管隔離者、懲戒及維持秩序等。每個小組對應約200戶居民，更可靈活組成「3+N」小組，例如在城中村配備「3+出租屋管理員」，在外籍人士社區配備「3+翻譯員」等。

2021年6月廣州荔灣區爆發Delta疫情，當時首創「刑警流調（流行病學調查）」和「賦黃碼」制度，沿用至今。廣州公安局刑警支隊抽調警員，協助衛生部門查清患者行迹。「黃碼」原本是對次級密切接觸者和隔離人員的健康碼識別標記，廣州當時將曾逗留風險區域的人都標記為黃碼，以敦促他們主動做核酸檢測，證實陰性才會轉回「綠碼」。本輪Omircon疫情中，廣州將不參加全民強檢者都「賦黃碼」，且改成「三天兩檢」。「黃碼」的人無法乘搭公共交通、進入商場等公共場所，目前多個省市已採用「賦黃碼」制度。

為解決人手問題，廣州和深圳均要求公務員、事業單位和國企職員「就地轉化」做義工。廣州白雲區因封控而停工的地盤工人加入參與物資運送、環境消毒等；深圳連銀行職員都參與「轉化」，因為封區期間不會有市民到銀行；深圳更培訓普通義工做核酸採樣，將珍貴的醫護人手留在醫院。

梁栢賢：不能固守一套 改策略要解釋

曾處理SARS及豬流感的香港醫管局前行政總裁梁栢賢認為，不能固守同一套防疫策略。他說，2003年SARS毒性高但傳染力較低，所以用圍堵策略，2009年豬流感毒性不同，加上有藥物治療，當時就改為防治重症。他表示，本港過去早有改變防疫策略的做法，但這麼做需要勇氣及有機會向市民清楚解釋。

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