滬漫長封控勢拖累經濟影響民生 港專家：未汲港教訓 建議允居家隔離

明報記者 林勵、林迎、劉利

不願具名的H教授住在浦東北蔡鎮的南面，她那幢樓封過兩次，第一次是因為傳出有次密切接觸者，但48小時後就解封了，第二次由3月9日開始。就是從那天起，她開始了漫長的隔離生涯。其實最初被封，還沒到足不出戶的地步，居民仍可在小區內活動，「這個階段，鄰里關係也好了起來，不僅和鄰居認識了，還認識了好多貓貓狗狗」。

外出會遭無人機警告 學者：心情鬱悶

真正足不出戶的那天，就是3月28日浦東封控的時候。當時她和鄰里並沒當一回事，以為在樓下走走還是可以的，但當局無人機一發現有人在戶外就會發出警告，她才知道這回是「認真的」。「其實之前兩天我已嗅到那種緊張氣氛了，因為叫外賣和收快遞已經不順暢，也開始訂不到菜了。」

H教授稱，長時間的封控，讓她心情鬱悶，也無法想像上海這樣的國際大都會，說停就停了下來。其實在深圳「封城」後，上海一直「拒封」。3月25日，深圳解封後第4天，上海市防疫專家張文宏在記者會表示，「就上海來講，我們堅持走的防控策略使傳播指數級的上升被打斷，我們採取的不是封城策略，我們不斷在做滾動篩查」。

精準抗疫昔日模範 曾稱封城影響國家全球

翌日上海又開記者會，換上復旦大學上海醫學院副院長吳凡出來講為什麼不封城。她指出，網上有人建議下決心封3、5天或一周，不行嗎？「確實不行，因為上海這個城市承載了不僅僅是上海人民自己的上海，還在全國經濟社會發展當中承載重要功能，甚至於對全球經濟都有影響」。她又稱，如果這個城市停下來，東海就會多出很多漂在海上的國際貨輪，會影響整個國家的經濟和全球經濟。

上海2021年GDP以4.32萬億人民幣居全國第一，在全球排第四。此前，香港中文大學經濟系教授宋錚與幾名學者聯合分析武漢疫情結束後，內地16次封城對經濟的影響，由於時間較早，未包括深圳和上海。不過研究指出，如果北京或上海這樣的特大城市封城兩周，對當月全國GDP影響大致在兩個百分點左右（根據去年數據測算，約為1900億元人民幣），其中約有7%來自當地封城對其他城市造成的間接經濟損失。內地獨立經濟學家鞏勝利也推算，上海封城一日損失是100億人民幣，表示「代價高昂」。經濟學者郎咸平4月11日在微博發文，「呼籲政府盡快恢復國際都會的經濟活動，否則上海經濟將螺旋式下滑」。同日他還提到母親因等不到核酸結果無法就醫而離世，自己也因封控未能見母親最後一面。

專家質疑太遲封城 檢測禁足「如廢武功」

上海抗疫曾以精準著稱，並因此成為內地「模範生」，吳凡要求「全部上海市民應該有這樣的大局觀」時，也強調「上海城市的精神和特質是認真、仔細」。這種認真和仔細，的確曾讓內地省份「嘆為觀止」，因為可以精準到只封控靜安區愚園路一家奶茶店。但在3月1日普陀區爆出老年舞蹈隊群組和3月10日爆出華亭賓館群組後，情况惡化，有從事衛生管理研究的人在網上說，華亭賓館人員在毫無察覺的情况下，上班的上班、乘地鐵的乘地鐵，疫情就此傳播。

直到3月28日上海分江「封城」驗核酸。港大醫學院生物醫學學院教授金冬雁對本報稱，當時可能已經太遲，慨嘆如今上海付出很大代價下封城，是沒有汲取香港教訓。「（香港當時）核酸檢測3到5天仍出不了結果，人都已經好返；上海現在就是重複這個問題，當時香港馬死落地行，不能抗拒現實；上海就硬來採核酸，還由其他省市醫生來幫忙。」金冬雁表示，「（上海）出了很多力做全民檢測，就是不適當時候檢測、禁足，等同廢了武功。還有，核酸檢測過程中有可能傳播，例如透過衣服，或者張口等都是高風險」。

梁栢賢：香港教訓是不能所有人放隔離設施

香港醫管局前行政總裁梁栢賢認為，香港的教訓，就是不能將所有人都放在隔離設施，上海卻走同一條路。他建議上海將無症狀個案在家隔離，「好過全部（感染）人都去隔離」。

H教授也稱，不知是否上海錯失了兩次阻斷疫情的機會，還是因為「圍堵」，例如全民驗核酸而增加了感染風險，加劇疫情，「希望經過這場疫情這個國家會有所改變」。

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