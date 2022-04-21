台擬為港人修例 「白領」住5年可申定居

現僅投資移民專才移民就學3路

台灣政府目前以「香港人道援助關懷行動專案」形式協助流亡港人，並引導他們以就學或就業方式在台居留。但在現行法規下，在台就業的港人苦無途徑申請定居，導致不少年紀稍長的人為獲身分重回校園，且要9年後方可申請定居。

邱垂正表示，陸委會已對「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」提出修正建議，朝向開放港人赴台，「特別是專業人士、白領階級的港人」，在台工作連續居留5年、最後一年每月收入達基本工資2倍等條件，即可申請在台定居。這意味在既有投資移民、專才移民和就學外，台灣為港人新開闢一條就業定居之路。

對於有建議稱應以政治庇護身分處理香港抗爭者，讓他們在台居留2年後可獲定居，邱垂正表明，在可預見的將來都不會採取這種措施。

有倡政治庇護抗爭者 陸委會：不採納

有赴台港人反映，因自己在內地出生，或曾在被認為是中資機構的公司任職，或曾任香港公務員，而無法通過定居申請。邱垂正說，香港局勢已經改變，完全在中共掌控下，台方擔心香港成為中共滲透赴台的渠道，因此必須做好各方面的防衛機制。但他強調，「涉陸因素」絕非單一的否准原因，「我們不會單純因為過去身分、任職經驗而否准港人的定居申請」。