「社會面」續923宗 上海兩區清零 當局重劃封控區 覆蓋人數減400萬

綜合報道

據國家衛健委官網昨披露，內地前天新增19,819宗本土感染個案中，上海有18,901宗，佔本土感染個案的95%。央視報道，在昨舉行的上海市疫情防控新聞發布會上，上海市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，要堅持動態清零總方針不動搖，全面攻堅社會面清零目標。所謂社會面清零，是指所有新的確診病例或無症狀感染者都是在隔離管控場所發現，社會面不會出現陽性感染者。

百宗以上街鎮連續3日降低

當局披露，上海全市疫情近幾天呈下降趨勢，單日新增報告100宗以上的街鎮連續3日降低。浦東、閔行、松江、青浦和普陀等5區近3日疫情總體呈持續下降趨勢。徐匯、楊浦、虹口、長寧、寶山和嘉定等6區疫情總體處於平台波動狀態；黃浦區疫情仍在小幅上升，靜安區疫情上升趨勢趨緩。奉賢、金山和崇明等3區疫情持續低位，金山區和崇明區首日達到社會面清零目標。

吳乾渝表示，前天根據階段性篩查結果，動態調整了「三區」劃定。劃定封控區16,650個，涉及1187.8萬人，比之前首次劃定的減少400多萬人；管控區13,304個，涉及448萬人，增加人數超過200萬人；防範區28,075個，涉及785.6萬人，增加人數超過200萬人。據上海市衛健委通報，前天該市新增本土感染中，17,978宗在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。換言之，有923宗是在隔離管控場所外發現，要實現社會面清零仍有距離。

再有大學教授疑求醫未果逝世

此外，當局通報，前天新增本土死亡病例7宗，其中60歲以下2人，70歲以上5人，均患有多種疾病。7人中有2人接種過新冠疫苗。直接死亡的原因均由「基礎性疾病」導致。

除染疫死亡，上海再增添防疫導致的死亡個案。上海復旦大學外文學院俞惠中教授上周五（15日）病逝。據復旦外文學院離任院長曲衛國在朋友圈稱，俞惠中去世的原因，是因為全城防疫求醫未果，整整等了4個小時無法得到及時醫治而撒手人寰。而就在俞惠中教授去世的前幾天，上海交大的吳中南教授，也是由於漫長的等待，而無法得到及時有效的醫治而去世。

市衛健委主任「頭痛」入院

另據《經濟觀察報》，上海市衛健委主任鄔驚雷前天下午被復旦大學附屬中山醫院收治入院，被診斷為血管性頭痛。鄔驚雷目前正在接受治療。周日起，他已沒有出席發布會。

（上海戰疫）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676