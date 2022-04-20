經濟專家 孟凡利任深圳書記 內媒：市場盼金融中心排位賽更進一步

經濟學博士 曾掌金融集團

每日財經報道，在昨日舉行的深圳市領導幹部會議上，56歲的孟凡利表示，來到深圳工作，深感使命光榮、責任重大，將與大家想在一起、幹在一起，風雨同舟、勠力同心，奮力建設好中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市範例。

孟凡利是山東臨沂人，1986年從山東經濟學院會計系畢業後，留校任教14年，曾擔任財務會計系主任，其間還先後於天津南開大學和天津財經學院取得經濟學碩士和博士學位。

孟凡利2000年轉入仕途，出任山東省財政廳副廳長。5年之後，他被調到大型國有投資控股公司山東魯信集團，擔任副董事長、總經理，4年後升為董事長。2013年孟凡利重回官場，短暫出任山東省商務廳廳長後，同年首次主政地方，到山東煙台市擔任市長、市委書記，2017年成為青島市長，躋身副部級。

任青島市長訪深 倡學深圳趕深圳

前年9月，孟凡利首次離開家鄉，調任內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記，去年11月獲提拔為內蒙古自治區黨委副書記。

去年至今，內地15個副省級城市的市委書記均作調整。而孟凡利與深圳「關聯度」頗高，不僅多次率隊拜訪深圳企業，在其擔任青島市市長期間，青島黨政考察團曾赴深圳取經，開啟了一場聲勢浩大的「學深圳、趕深圳」，令外界印象深刻。《北京青年報》旗下微信公號「政知道」報道，孟凡利在包頭任職期間，多次帶隊赴外地拜訪企業和有關部門。2020年12月，孟凡利就到深圳拜訪寶能集團、正威國際集團、順豐泰森控股集團、華僑城集團和瀚德科技，其間包頭市先後與寶能集團、正威國際集團簽訂戰略合作協議。

《上海證券報》報道，孟凡利的金融從業經歷，讓市場各方對深圳在全球金融中心的排位賽中更進一步充滿期待。上月發布的「全球金融中心指數」（GFCI）中，深圳金融中心排名大幅提升，位列全球第10，其中在「金融科技中心」專項中更排名第6位。