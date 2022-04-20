不到40%員工復工 企業小區找人上班受阻

上海市經信委日前公布了上海市第一批666家復工白名單，而臨近上海的浙江省崑山市昨亦發布第一批60家「無疫企業」名單，可獲准復工復產。名單分工業、商貿物流、建築三大領域。《聯合報》報道，台資聚集的工業領域，有日月光、富士康、緯創、滬士電、研華科技等24家企業入列。

不過，有在上海復工「白名單」內的企業員工在社交平台上透露，經統計，發現能符合上班條件，即樓棟和本人連續7天陰性的員工不到40%。為讓足夠的員工返工，該公司隨後持「白名單」紅頭文件和返工通知去各小區「撈人」，但幾乎沒有成功的，「小區物業和居委會根本不認，因為下級政府的政策宣貫和執行還沒到位，實際上還有一大堆手續要辦」。

該人士認為，按此形勢，到下周末能達到30%的小規模開工率已算不錯；如要大規模復工，至少要待「五一」以後。至於其他非必要服務行業，則可能要等更多時間。

工信部：多措並舉打通產業鏈卡點

工業和信息化部新聞發言人羅俊杰昨在國新辦發布會上表示，將多措並舉打通產業鏈供應鏈堵點卡點。建立重點產業鏈供應鏈企業「白名單」制度，通過加強部省協同和跨區域協調，確保重點產業鏈供應鏈的穩定暢通。北京商報報道，羅俊杰還提到要幫扶中小企業渡過難關，並着力推動落實已出台的助企惠企政策。

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