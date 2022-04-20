李強視察保供企業 問候外賣騎手

據上海市政府新聞辦「上海發布」，市領導前往美團買菜江蘇路店，聽取平台企業支持城市生活物資保供和配送工作介紹，向日夜奔忙在城市大街小巷的快遞騎手表示問候，關切詢問大家工作生活保障以及個人防護。李強表示，「平台企業的作用不可或缺」，希望平台企業更好發揮自身優勢，切實履行社會責任，進一步強化提升運力、暢通渠道，更好滿足市民生活需求。

目前上海有1.8萬騎手跑單，遠低於平日的8萬人。但有騎手無法回到封控小區，在路邊將就過夜。看看新聞報道，在上海武寧路橋下一間咖啡館外，每晚會有幾十人打地鋪。一名騎手表示，4月9日離開小區後無法再回去，沒人收留只能睡在這裏。另一名騎手表示，橋底最多時有五、六十人睡，每天還要花兩小時到醫院做核酸。

五六十騎手睡橋底

每天花兩小時醫院做核酸

針對外賣騎手露宿，訂餐平台餓了嗎表示，「團隊騎手」可由站長統一安排食宿，騎手不習慣或不接受統一住宿，可獲住宿補貼。美團則回應，已聯合多家愛心企業推出愛心酒店、宿舍，也有一部分騎手認為地址較遠，平台正努力與不願入住的騎手協調，並提供睡袋帳篷作為基礎保障。

（上海戰疫）

（新冠疫情）