人代學者籲縮封控期 放權因地制宜 鍾南山：動態清零不能長期維持 需有序重開

內地前日新增2.1萬宗個案，其中上海有20,416宗，比前一日少1800宗。全市封控區正一連4日核酸檢測，管控區今日亦將檢測。

劉小兵促提高疫策科學性 就重大次生災害問責

繼早前上海長征醫院副院長繆曉輝質疑「清零」及封城政策後，劉小兵亦促科學防疫，提出《關於進一步提高全國防疫工作科學性的建議》。他指出，Omicron病毒潛伏期已縮至3至4天，「封控期仍機械地照搬以往，有的部門還層層加碼」；排隊做核酸，導致病毒更易傳播；一人確診或疑似就對整棟樓、整個小區甚至整座城市封控，做法「加劇恐懼心理」，引發大量人道主義災難。「人們需要的緊缺物資送不進來，什麼蓮花清瘟卻每戶不缺送到，緊缺的運輸力被其過度佔用。」劉提出多項呼籲，包括重視防疫政策可能帶來的次生災害，在宣傳上不要妖魔化病毒，「賦予下級決策者和執行者因地制宜、權衡利弊的權力」，對防疫過度造成重大次生災害者問責。

國歌歌詞微博熱搜被禁

劉還提出，應縮短封控期、優先採取抗原檢測的做法；對無症、輕症實施居家隔離；「嚴查發國難財的個人與組織及其背後的保護傘，阻止利益集團的形成，消除調整與改進防疫政策的障礙與阻力」。他在文末指出，「一定要真正理解動態清零、社會面清零的科學內涵，科學防疫」。

上海封城政策引起民怨，周日在市區華山路，一度出現「反對無限制封城」、「人們正在死去」等標語。微博上有敏感的熱搜標籤被刪，其中包括國歌歌詞「起來，不願做奴隸的人們」。

吳尊友：動態清零不等於追求零感染

國家衛健委昨再次強調，要堅持「動態清零」的總方針。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨表示，部分人對繼續堅持「動態清零」失信心，解釋動態清零並不等同追求零感染，「不要求全國範圍內在某一時刻一個病人都沒有，而是要求在較短時間內將其控制，（動態清零）符合中國的防控實際，是中國防控最佳選擇」。他又稱，只有當疫情發現遲、出現較多社區傳播，才需要封控和全員檢測；如果發現得早，沒必要做。吳表示，中國各界對病毒的認識仍很有限，未來疫情發展方向非常複雜，「要從思想上做好長期鬥爭的準備」，迎戰可能發生的規模化疫情。

另外，中國工程院院士鍾南山等專家本月在「國家科學評論」（National Science Review）發文指出，動態清零不能長期維持，中國需要有序重新開放，讓社會及經濟發展恢復正常。文章並建議，抗原快速測試應是社區檢測的首選，所需的人力及資源較少，檢測時間快，可及時發現傳染源。

（綜合報道）

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