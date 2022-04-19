人大二審《婦女保障法》 擬建拐賣強制報告制

【明報專訊】十三屆全國人大常委會議昨在北京開幕，會議將二次審議《婦女權益保障法》修訂草案，擬建立拐賣婦女等行為強制報告排查制度，規定婚姻登記機關、鄉鎮政府等及其工作人員在工作中發現婦女疑似被拐賣、綁架的應當及時向公安機關報告，公安機關應當依法及時調查處理。
今年1月，江蘇徐州市豐縣一名生育8個子女、精神異常且被囚禁的女子影片被上傳至網絡，引發巨大輿論爭議。其後豐縣和徐州市兩級政府發布的調查結果未釋疑，引發更大不滿。江蘇省政府聯合多部門調查，最終涉事地豐縣縣委書記到村官共17人被撤職處理。
事件引發社會對拐賣婦女的關注。國務院總理李克強在3月人大會議上宣讀政府工作報告時表示，要「嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪行為，堅決保障婦女兒童合法權益」，兩會閉幕後的中外記者會上，李克強再主動提及「豐縣八孩母事件」，稱「我們不僅為受害者痛心，也為此事感到十分氣憤。」
「豐縣八孩母事件」推動了內地修訂《婦女權益保障法》。昨日開幕的全國人大常委會會議，將審議《期貨和衍生品法》草案、《職業教育法》修訂草案、《體育法》修訂草案、《黑土地保護法》草案等，其中《婦女權益保障法》修訂草案將提請會議二次審議。
預防侵害幼童 倡設學校入職查詢
另外要求學校建立入職查詢制度，預防學校發生對未成年女性的性騷擾、性侵害；保障孕產期女職工合法權益，禁止因婚育等原因限制女職工晉職。