人大二審《婦女保障法》 擬建拐賣強制報告制

今年1月，江蘇徐州市豐縣一名生育8個子女、精神異常且被囚禁的女子影片被上傳至網絡，引發巨大輿論爭議。其後豐縣和徐州市兩級政府發布的調查結果未釋疑，引發更大不滿。江蘇省政府聯合多部門調查，最終涉事地豐縣縣委書記到村官共17人被撤職處理。

事件引發社會對拐賣婦女的關注。國務院總理李克強在3月人大會議上宣讀政府工作報告時表示，要「嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪行為，堅決保障婦女兒童合法權益」，兩會閉幕後的中外記者會上，李克強再主動提及「豐縣八孩母事件」，稱「我們不僅為受害者痛心，也為此事感到十分氣憤。」

「豐縣八孩母事件」推動了內地修訂《婦女權益保障法》。昨日開幕的全國人大常委會會議，將審議《期貨和衍生品法》草案、《職業教育法》修訂草案、《體育法》修訂草案、《黑土地保護法》草案等，其中《婦女權益保障法》修訂草案將提請會議二次審議。

預防侵害幼童 倡設學校入職查詢

另外要求學校建立入職查詢制度，預防學校發生對未成年女性的性騷擾、性侵害；保障孕產期女職工合法權益，禁止因婚育等原因限制女職工晉職。