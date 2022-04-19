學術平台被指加價至千萬 知網否認 中科院拒續訂

據中新經緯、紅星新聞等內地媒體報道，關鍵詞「中科院回應停用知網」前日登上微博熱搜。中科院文獻信息中心於4月8日發布通知稱，「2021年中科院集團中國知網數據庫訂購總費用已達到千萬級別，高昂的訂購費用已成為中科院集團資源引進中的『巨無霸』。」通知稱，在多輪艱苦談判後，中國知網數據庫仍堅持近千萬元（人民幣，下同）的續訂費用，並且在成員數量、單家價格等方面條件相當苛刻。

知網1999年獲「政策支持」

壟斷學術界 毛利率50%

此事迅速在網絡引發關注。有博士生表示，「知網如今已成毒瘤，弊遠大於利。」有網民則稱，「天下苦知網久矣」。 中國知網是中國最大的學術期刊平台，收錄95%以上正式出版的中文學術資源，內地各大學圖書館基本都是知網的客戶。知網由清華大學、清華同方發起，項目屬於同方知網（北京）技術有限公司，該公司為外國法人獨資公司知網國際控股有限公司100%控股。1999年，由於得到政策支持而迅速崛起。截至2017年底，知網擁有機構用戶兩萬多家，個人註冊用戶2000多萬人。由於具有壟斷地位，其毛利率一直保持在50%左右。

知網昨回應稱，上述消息「不屬實」。不過，據紅星新聞報道，前日多名中科院內部人士證實此事。中科院圖書館處一名負責執行的教師稱，網傳的近千萬元級別續訂費用和停用知網一事屬實。該知情者表示，今年中科院無恢復訪問知網的計劃。

大學屢抵制 轟年年加價逾10%

事件不是內地大學及智庫第一次因漲價而抵制知網。此前，太原理工大學在2019年曾暫停「CNKI中國知網系列數據庫」。2016年3月，北京大學發布通知，稱「知網數據庫漲價過高，隨時可能中斷服務」。2016年1月，武漢理工大學稱因續訂價格漲得離譜而停用知網。武漢理工大學圖書館聲稱，2000年以來，知網的報價每年漲幅都超過10%，從2010年到2016年的報價漲幅為132.86%，年平均漲幅為18.98%。

學者：加價理由不充分或涉濫用地位

對此，中國政法大學知識產權中心研究員趙佔領認為，「知網的優勢就是掌握了核心的版權資源，或者把絕大部分期刊的版權資源都買斷了。中國知網如果沒有理由或者理由不充分地不斷漲價，有可能會涉及濫用市場支配地位的問題」。